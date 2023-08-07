Умер тренер, воспитавший российских звезд женского баскетбола

О смерти заслуженного тренера России Владимира Тржескала сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Тржескала», — говорится в заявлении РФБ.

Владимир Иосифович вместе со своей женой Кирой Тржескал вырастил целую плеяду прославленных спортсменов. Легендарные детские тренеры подготовили бронзовых призеров Олимпийских игр, вице-чемпионов мира, чемпионов Европы — Светлану Абросимову, Илону Корстин, Марию Степанову.

За вклад в подготовку игроков, преданность тренерской профессии и многолетний добросовестный труд Владимир Тржескал был удостоен многочисленных наград, включая звание заслуженный учитель Российской Федерации.