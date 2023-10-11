Ближайшие матчи турниров FIBA начнутся с минуты молчания
Международная федерация баскетбола сообщила в свои соцсетях, что ближайшие матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших и пострадавших в ходе боевых действий в Израиле.
Международная федерация баскетбола сообщила в свои соцсетях, что ближайшие матчи начнутся с минуты молчания в память о погибших и пострадавших в ходе боевых действий в Израиле.
«Минута молчания будет проведена в память о жертвах жестоких событий в Израиле перед матчами этой недели в женской Евролиге FIBA, женского и мужского Кубка Европы FIBA. Европейское отделение FIBA осуждает все случаи насилия и опечалено потерянными жизнями и разрушениями, затронувшими стольких людей, включая наших болельщиков, игроков и тренеров. Наши мысли вместе с семьями тех, кто пал жертвой в эти трудные времена», — говорится в сообщении FIBA.
Ранее УЕФА объявил о переносе всех матчей в Израиле. Чемпионат Израиля по футболу также приостановлен.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.