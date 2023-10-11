Ближайшие матчи турниров FIBA начнутся с минуты молчания

«Минута молчания будет проведена в память о жертвах жестоких событий в Израиле перед матчами этой недели в женской Евролиге FIBA, женского и мужского Кубка Европы FIBA. Европейское отделение FIBA осуждает все случаи насилия и опечалено потерянными жизнями и разрушениями, затронувшими стольких людей, включая наших болельщиков, игроков и тренеров. Наши мысли вместе с семьями тех, кто пал жертвой в эти трудные времена», — говорится в сообщении FIBA.