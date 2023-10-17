Йокич сыграет за сборную Сербии на Олимпийских играх в Париже
Об этом заявил президент Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович.
Об этом заявил президент Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович.
«На чемпионате мира у нас не было MVP НБА Николы Йокича. Не было MVP Евролиги Василие Мицича. Не было Николы Калинича. Но мы объединились и извлекли максимум из имевшегося состава. Кстати, я уже объявил, что в Париже будут все, включая Йокича. Парижские игры станут праздником, и я уверен, что сербский спорт будет иметь большое представительство», — сказал Малькович.
Летом 2023 года «Денвер» стал чемпионом НБА. 28-летний сербский центровой был признан самым ценным игроком финальной серии. Также Йокич дважды признавался лучшим игроком регулярного чемпионата НБА.
Йокич не принимал участия в Кубке мира, который завершился в сентябре 2023 года победой сборной Германии. Сборная Сербии без ряда ключевых игроков заняла второе место на турнире и отобралась на Олимпийские Игры в Париже 2024 года.
Президент Олимпийского комитета Сербии Божидар Малькович — выдающийся в прошлом баскетбольный тренер. Малькович четыре раза приводил команды к победе в Кубок европейских чемпионов (сейчас турнир называется Евролига) — «Югопластику» (дважды — 1989, 1990), «Лимож» (1993) и «Панатинаикос» (1996).