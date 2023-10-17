Йокич сыграет за сборную Сербии на Олимпийских играх в Париже

«На чемпионате мира у нас не было MVP НБА Николы Йокича. Не было MVP Евролиги Василие Мицича. Не было Николы Калинича. Но мы объединились и извлекли максимум из имевшегося состава. Кстати, я уже объявил, что в Париже будут все, включая Йокича. Парижские игры станут праздником, и я уверен, что сербский спорт будет иметь большое представительство», — сказал Малькович.