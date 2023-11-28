FIBA продлила отстранение российских команд от соревнований
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации, сообщает пресс-служба FIBA.
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации, сообщает пресс-служба FIBA.
Заседание Исполнительного комитета FIBA прошло в штаб-квартире организации в Швейцарии. На нем также обсудили вопросы, связанные с отборочными турнирами на Олимпийские игры, проведение женского чемпионата мира в 2026 году и другое.
Отмечается, что отстранение сохранится до следующего заседания центрального совета FIBA.
1 марта 2022 года FIBA отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Такое же решение приняла Евролига.