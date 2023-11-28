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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

FIBA продлила отстранение российских команд от соревнований

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации, сообщает пресс-служба FIBA.

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Заседание Исполнительного комитета FIBA прошло в штаб-квартире организации в Швейцарии. На нем также обсудили вопросы, связанные с отборочными турнирами на Олимпийские игры, проведение женского чемпионата мира в 2026 году и другое.

Отмечается, что отстранение сохранится до следующего заседания центрального совета FIBA.

1 марта 2022 года FIBA отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Такое же решение приняла Евролига.

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