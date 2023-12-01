Играющий в Китае Алексей Швед оформил второй подряд трипл-дабл

В матче с «Нинбо Рокетс» Швед записал в свой актив 21 очко, сделал 10 подборов и отдал 14 передач. «Шаньси Лунгс» обыграл «Нинбо Рокетс» со счетом 125:106. Эта победа стала шестой подряд с россиянином в составе. «Шаньси Лунгс» поднялся на пятое место в чемпионате Китая.

Швед перешел в китайский клуб в августе из московского ЦСКА за который выступал с 2021 года. Также Швед играл за московское «Динамо» и «Химки», в составе которого дважды стал лучшим снайпером Евролиги.

Алексей Швед провел три сезона в НБА, где успел поиграть за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию Севенти Сиксерз», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

В составе сборной России Швед выиграл бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.