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18:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Играющий в Китае Алексей Швед оформил второй подряд трипл-дабл

Российский игрок баскетбольного клуба «Шаньси Лунгс» Алексей Швед в матче чемпионата Китая оформил второй трипл-дабл подряд.

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Источник: РИА "Новости"

В матче с «Нинбо Рокетс» Швед записал в свой актив 21 очко, сделал 10 подборов и отдал 14 передач. «Шаньси Лунгс» обыграл «Нинбо Рокетс» со счетом 125:106. Эта победа стала шестой подряд с россиянином в составе. «Шаньси Лунгс» поднялся на пятое место в чемпионате Китая.

Швед перешел в китайский клуб в августе из московского ЦСКА за который выступал с 2021 года. Также Швед играл за московское «Динамо» и «Химки», в составе которого дважды стал лучшим снайпером Евролиги.

Алексей Швед провел три сезона в НБА, где успел поиграть за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию Севенти Сиксерз», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

В составе сборной России Швед выиграл бронзу Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Карьеру в национальной команде он завершил в 2021 году.

В начале мая со Шведом произошел неприятный инцидент, баскетболиста избили у ресторана в центре Москвы. На выходе из заведения у Шведа, который находился в компании своей жены, возник конфликт с группой из нескольких мужчин. Спортсмен получил переломы основания черепа и височной кости, а также открытую черепно-мозговую травму. Он провел одну неделю в больнице и был выписан 9 мая.

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