ESPN и Disney снимут фильм о тюремном заключении в России Бриттни Грайнер
О пребывании двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер в российской тюрьме снимут документальный фильм.
О пребывании двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер в российской тюрьме снимут документальный фильм.
Фильм будет посвящен аресту баскетболистки за перевозку наркотиков.
В феврале 2022 года Грайнер прилетела из Нью-Йорка в Москву и была задержана во время прохождения таможни. В вещах американки обнаружили «вейпы» с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло, которое на территории России является наркотическим средством. В августе суд вынес приговор, Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей за контрабанду гашишного масла.
На свободу она вышла в рамках обмена заключенными между Россией и США в декабре 2022 года.
«Последние два года были самыми тяжелыми, преобразующими и просветляющими в моей жизни, и я благодарна за то, что сейчас я могу поделиться своей историей с миром. Я горжусь тем, что сотрудничаю с ESPN и Disney, чтобы поделиться этой очень личной историей, способной вселить надежду для каждого в этом мире», — приводит слова Грайнер пресс-служба ESPN.
После возвращения в США Бриттни Грайнер выступает в WNBA за команду «Финикс Меркури». В прошедшем сезоне команда заняла последнее место в турнирной таблице. Чемпионками во второй раз подряд стала команда «Лас-Вегас Эйсес», которых тренирует экс-баскетболистка сборной России Бекки Хэммон.