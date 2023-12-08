ESPN и Disney снимут фильм о тюремном заключении в России Бриттни Грайнер

Фильм будет посвящен аресту баскетболистки за перевозку наркотиков.

В феврале 2022 года Грайнер прилетела из Нью-Йорка в Москву и была задержана во время прохождения таможни. В вещах американки обнаружили «вейпы» с неизвестной жидкостью. Экспертиза показала, что это гашишное масло, которое на территории России является наркотическим средством. В августе суд вынес приговор, Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

На свободу она вышла в рамках обмена заключенными между Россией и США в декабре 2022 года.

«Последние два года были самыми тяжелыми, преобразующими и просветляющими в моей жизни, и я благодарна за то, что сейчас я могу поделиться своей историей с миром. Я горжусь тем, что сотрудничаю с ESPN и Disney, чтобы поделиться этой очень личной историей, способной вселить надежду для каждого в этом мире», — приводит слова Грайнер пресс-служба ESPN.