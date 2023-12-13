Судьи подрались на баскетбольном матче детских команд: видео
Трое судей устроили драку во время матча детских баскетбольных команд «Черри Крик» и «Ледженд Блю» в США.
Трое судей устроили драку во время матча детских баскетбольных команд «Черри Крик» и «Ледженд Блю» в США.
Игра состоялась в Колорадо, стычка арбитров произошла в четвертой четверти при счете 33:15 в пользу команды «Черри Крик». Судьи начали драться прямо на баскетбольной площадке в присутствии детей. Их разняли четвертый арбитр и сотрудники арены.
Как сообщает The Colorado Sun, после игры все участники инцидента были отстранены от обслуживания матчей. Никто из арбитров серьезно не пострадал.