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12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Судьи подрались на баскетбольном матче детских команд: видео

Трое судей устроили драку во время матча детских баскетбольных команд «Черри Крик» и «Ледженд Блю» в США.

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Игра состоялась в Колорадо, стычка арбитров произошла в четвертой четверти при счете 33:15 в пользу команды «Черри Крик». Судьи начали драться прямо на баскетбольной площадке в присутствии детей. Их разняли четвертый арбитр и сотрудники арены.

Как сообщает The Colorado Sun, после игры все участники инцидента были отстранены от обслуживания матчей. Никто из арбитров серьезно не пострадал.

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