Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Монреаль
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Детройт
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
12Рождественская победа Андрея Рублева
12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-капитан ЦСКА Курбанов дисквалифицирован за кокаин

Чемпион Евролиги экс-капитан ЦСКА баскетболист Никита Курбанов дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В допинг-пробе 37-летнего игрока была найдена субстанция S6a (кокаин). Дисквалификация Курбанова будет отсчитываться с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (с 20 октября 2023 года).

Таким образом, срок дисквалификации завершится в самое ближайшее время. Теоретически Курбанов имеет право сыграть за ЦСКА уже 21 января в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

Напомним, что 27 октября ЦСКА объявил о приостановлении игровой карьеры Курбановым по личным причинам.

«Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты. Капитаном нашей команды назначен Семен Антонов, со-капитаном — Каспер Уэйр», — сказано в сообщении клуба.

Курбанов является воспитанником ЦСКА. За основную команду он выступал с 2005 года. В 2012 году он покинул армейский клуб, но спустя три года вернулся обратно. Вместе с «красно‑синими» форвард трижды выиграл Евролигу, семь раз побеждал в Единой лиге ВТБ и 11 раз становился чемпионом России. В 2019 году Курбанов был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

37-летний баскетболист является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. На его счету 732 матча за основную команду армейцев.

В июле прошлого года ЦСКА продлил с Курбановым контракт на один год.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Круговой впервые высказался после ухода из «Зенита»
В Минфине Франции прошли обыски из-за трансфера Неймара в «ПСЖ»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь