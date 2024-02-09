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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Ирландские баскетболистки отказались пожать руки сборной Израиля

Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась пожать руки представительницам национальной команды Израиля перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года.

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Встреча между командами прошла на нейтральной площадке в Риге из-за событий в секторе Газа и закончилась победой израильтянок со счетом 87:57.

Федерация баскетбола Ирландии перед матчем сообщила, что баскетболистки не будут участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях, включающих в себя обмен рукопожатиями. Ирландские баскетболистки не стали выходить в центр площадки и перед исполнением национальных гимнов выстроились возле своей скамейки.

Таким образом сборная Ирландии отреагировала на слова израильской баскетболистки Дор Саар.

«Известно, что они довольно антисемитски настроены, это ни для кого не секрет. Возможно, именно поэтому ожидается упорная игра», — сказала Саар.

Изначально ирландские баскетболистки хотели бойкотировать игру с Израилем, но из-за угрозы крупных штрафов для федерации и исключения сборной из соревнований отказались от этой идеи.

24-летняя Дор Саар провела на паркете 13 минут и успела набрать 12 очков. В воскресенье, 11 февраля, сборная Израиля проведет второй отборочный матч против хозяев площадки сборной Латвии.

Женская сборная Ирландии является одной из слабейших баскетбольных сборных в Европе. В рейтинге ФИБА она занимает 80-е место и из европейских команд опережает лишь Мальту, Албанию, Австрию, Косово, Молдову, Гибралтар и Андорру. Последний раз ирландские баскетболистки побеждали в июле 2021 года.

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