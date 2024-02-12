В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста
На спортсмена и его партнера по команде совершили нападение с ножом.
На спортсмена и его партнера по команде совершили нападение с ножом.
Федерация баскетбола Киева сообщила в соцсетях о том, что в Германии на улице убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, а его друг Артем Козаченко находится в реанимации.
Нападение произошло несколько дней назад в Дюссельдорфе. Владимир Ермаков и Артем Козаченко выступали за местную молодежную команду «ART Giants» (U-19). Местная полиция уже расследует дело, на месте преступления находились свидетели.
По данным федерации, убитый Владимир Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах «Тейваз» и 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.