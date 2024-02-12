Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Атлетик
Хоккей. НХЛ
13.02
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
13.02
Рейнджерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
13.02
Филадельфия
Аризона
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
14:44 (мск), источник: Sportmail.ru

В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста

На спортсмена и его партнера по команде совершили нападение с ножом.

Наверх
Источник: Reuters

Федерация баскетбола Киева сообщила в соцсетях о том, что в Германии на улице убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, а его друг Артем Козаченко находится в реанимации.

Нападение произошло несколько дней назад в Дюссельдорфе. Владимир Ермаков и Артем Козаченко выступали за местную молодежную команду «ART Giants» (U-19). Местная полиция уже расследует дело, на месте преступления находились свидетели.

По данным федерации, убитый Владимир Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах «Тейваз» и 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

 Большунов и Кулешова выиграли гонки свободным стилем на Спартакиаде
Спортивный директор «Байера»: Хаби Алонсо останется в клубе
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь