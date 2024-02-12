В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста

Федерация баскетбола Киева сообщила в соцсетях о том, что в Германии на улице убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, а его друг Артем Козаченко находится в реанимации.

Нападение произошло несколько дней назад в Дюссельдорфе. Владимир Ермаков и Артем Козаченко выступали за местную молодежную команду «ART Giants» (U-19). Местная полиция уже расследует дело, на месте преступления находились свидетели.