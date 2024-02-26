Собака во время матча сборных прокусила баскетбольный мяч: видео

В середине первой четверти на площадку неожиданно выскочила собака, которая держала в зубах один из игровых баскетбольных мячей. Четвероногий настолько стремительно ворвался на площадку, что едва не попал под ноги аргентинскому баскетболисту Леандро Больмаро. Атакующий защитник «Баварии» был вынужден подпрыгнуть, чтобы избежать столкновения с собакой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=05b842d11e9b832b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240604" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч был остановлен, после чего сотрудники арены оперативно попытались убрать собаку с площадки, однако до возобновления игры она успела вернуться на паркет еще раз.