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26 февраля, источник: Sportmail.ru

Собака во время матча сборных прокусила баскетбольный мяч: видео

Любопытный эпизод произошел во время матча квалификационного турнира чемпионата Америки-2025 между сборными Чили и Аргентины (79:77).

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В середине первой четверти на площадку неожиданно выскочила собака, которая держала в зубах один из игровых баскетбольных мячей. Четвероногий настолько стремительно ворвался на площадку, что едва не попал под ноги аргентинскому баскетболисту Леандро Больмаро. Атакующий защитник «Баварии» был вынужден подпрыгнуть, чтобы избежать столкновения с собакой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч был остановлен, после чего сотрудники арены оперативно попытались убрать собаку с площадки, однако до возобновления игры она успела вернуться на паркет еще раз.

Любопытно, что появление собаки сыграло на руку хозяевам. После этого эпизода чилийцам удалось совершить рывок 19:5, а затем удержать заработанное преимущество до конца матча. В итоге сборная Чили сумела одержать сенсационную победу, обыграв аргентинцев впервые с 1955 года.

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