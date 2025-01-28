«Финал четырех» Евролиги в 2025 году пройдет в ОАЭ

Решающие матчи главного европейского баскетбольного турнира в этом году пройдут на «Этихад Арене», которая расположена на острове Яс. Полуфинальные матчи пройдут 23 мая, игра за третье место и финал состоятся 25 мая.
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на второй строчке располагается турецкий «Фенербахче», а топ-3 замыкает «Монако». Ранее в СМИ сообщалось, что в ОАЭ планируется организовать следующие четыре из пяти следующих «Финалов четырех» Евролиги.
Турнир проводится с 1957 года. До лета 2000 года он назывался Кубок европейских чемпионов. Чаще всего в соревновании побеждал мадридский «Реал» — 11, на счету московского ЦСКА 8 побед в турнире. Действующим победителем Евролиги является греческий «Панатинаикос».
Российские команды отстранены от участия в Евролиге с 2022 года.