«Финал четырех» Евролиги в 2025 году пройдет в ОАЭ

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на второй строчке располагается турецкий «Фенербахче», а топ-3 замыкает «Монако». Ранее в СМИ сообщалось, что в ОАЭ планируется организовать следующие четыре из пяти следующих «Финалов четырех» Евролиги.