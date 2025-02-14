Капитан сборной России вернулась в женскую НБА

Последние семь сезонов Клюндикова провела в екатеринбургском УГМК, с которым дважды выигрывала Евролигу (2019, 2021), шесть раз становилась чемпионкой России и четырежды завоевывала Кубок страны. Также Клюндикова является чемпионкой Европы до 16 лет и чемпионкой мира до 19 лет в составе сборной России. В ноябре 2019 года баскетболистку назначили капитаном национальной команды.