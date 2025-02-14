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Капитан сборной России вернулась в женскую НБА

Российская центровая Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) подписала контракт с клубом «Лос-Анджелес Спаркс» из женской НБА (WNBA). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: "Лос-Анджелес Спаркс"

«Я очень рада вернуться в Лос-Анджелес. Здесь все изменилось, появилась новая захватывающая энергия. Для меня это новый вызов, и я уверена, что мы добьемся успеха вместе», — сказала Клюндикова.

«Маша — опытная и разносторонняя игрок. Ее стремление к победе и совершенству выделяет ее среди других», — отметила генеральный менеджер «Спаркс» Рейган Пебли.

В 2018 году Клюндикова была выбрана командой «Лос-Анджелес Спаркс» под общим 11-м номером на драфте WNBA. За два года она провела за клуб из Калифорнии 44 матча, набирая в среднем 4,8 очка и 2,7 подбора в среднем за игру.

Последние семь сезонов Клюндикова провела в екатеринбургском УГМК, с которым дважды выигрывала Евролигу (2019, 2021), шесть раз становилась чемпионкой России и четырежды завоевывала Кубок страны. Также Клюндикова является чемпионкой Европы до 16 лет и чемпионкой мира до 19 лет в составе сборной России. В ноябре 2019 года баскетболистку назначили капитаном национальной команды.

Новый сезон женской НБА стартует 16 мая. В прошлом сезоне «Спаркс» стали худшей командой регулярного чемпионата, одержав всего 8 побед в 40 играх.