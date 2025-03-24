Самые знаменитые натурализованные спортсмены России

Джей-Ар Холден
Американский баскетболист Джон Роберт Холден в 2002 году подписал контракт с ЦСКА. Спустя год он получил российский паспорт. В составе сборной России Холден стал чемпионом Европы в 2007 году. В финале баскетболист забил решающий бросок и помог россиянам сенсационно обыграть сборную Испании.
В составе ЦСКА Холден дважды выиграл Евролигу, став самым ценным игроком «Финала четырех» в 2008 году. Сейчас Холден вместе с бывшим партнером по ЦСКА Траджаном Лэнгдоном входит в офис команды НБА «Детройт Пистонс».
Юко Кавагути
Двукратная чемпионка Европы и призерка чемпионатов мира в парном фигурном катании Юко Кавагути сменила японское гражданство на российское в 2008 году. В паре с Александром Смирновым фигуристка завоевала две бронзы на чемпионатах мира в Лос-Анджелесе и Турине. Также пара дважды выиграла чемпионат Европы, дважды поднималась на вторую ступень пьедестала и еще один раз — на третью. На Олимпиаде в Ванкувере спортсмены заняли четвертое место.
В подкасте «Произвольная программа» Максима Транькова Кавагути рассказала о том, что приняла решение сменить гражданство не ради выступления на Олимпийских играх.
«Мама всегда мне говорит: делай то, от чего у тебя в душе подъем идет. Тогда от смены гражданства у меня душа пела. Поэтому я так сделала, а не ради Олимпиады», — рассказала Кавагути.
Сейчас Кавагути является техническим специалистом, она работает судьей на всероссийских турнирах.
Эдер Лима
Один из лучших бразильцев, который выступал за сборную России по мини-футболу Эдер Лима официально дебютировал за новую для себя национальную команду в 2012 году на чемпионате мира. Лима стал лучшим бомбардиром турнира, забив девять мячей. Позднее Лима в составе сборной завоевал серебро ЧМ-2016. Также он трижды стал серебряным призером чемпионата Европы и один раз выиграл бронзу.
Также за сборную России в 2000-х успешно выступали еще ряд бразильцев: Сирилло, Пула, Ромуло, Робиньо.
Виктор Ан
Виктор Ан (до декабря 2011 года — Ан Хён Су, — прим. ред.) был суперзвездой сборной Кореи по шорт-треку. В 2006 году он завоевал три золота и бронзу на Олимпиаде в Турине. Позднее спортсмен получил травму колена и потерял место в сборной.
В 2011 году Союз конькобежцев России совместно с министерством спорта Российской Федерации обратились в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации о предоставлении российского гражданства Виктору Ану.
На Олимпиаде в Сочи в составе российской команды Ан вновь завоевал три золота, добавив в копилку еще и бронзу. Также на счету спортсмена более 30 наград с чемпионатов мира (четыре — в составе сборной России) и девять медалей с чемпионатов Европы.
Александр Лесун
Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун сменил гражданство Беларуси на российское в 2010 году. На родине Александру запрещали заниматься спортом из-за проблем со здоровьем. В 2011 году Лесун впервые стал чемпионом мира в командном зачете, а на следующем ЧМ выиграл золото в личном первенстве. После этого спортсмен еще дважды стал лучшим на чемпионате мира и четыре раза завоевал золото чемпионатов Европы.
Лесун дополнил свою коллекцию последней недостающей медалью — золотом Олимпиады в Рио-де-Жанейро в личном зачете, установив олимпийский рекорд в фехтовании: 268 очков.
Вик Уайлд
Американский сноубордист Вик Уайлд выступал за национальную команду более 10 лет. В 2011 году Уайлд женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной и переехал на родину супруги. В мае 2012 года Вик получил российский паспорт.
В 2014 году в составе сборной России Уайлд завоевал два золота на Олимпиаде в Сочи. Вик стал единственным сноубордистом, выигравшим две золотые медали на одних Играх и единственный в истории представителем сборной России по сноуборду, выигравший олимпийское золото.
В 2021 году Вик Уайлд и Алена Заварзина развелись.
Марио Фернандес
Бразильский футболист Марио Фернандес получил российский паспорт в 2016 году. С 2012-го по 2022 год Фернандес выступал за ЦСКА. В составе сборной России защитник выступал с 2017 года по 2021 год. Он дошел вместе с национальной командой до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018. Всего за сборную России Фернандес провел 33 матча и забил пять голов.