Самые знаменитые натурализованные спортсмены России

Двукратная чемпионка Европы и призерка чемпионатов мира в парном фигурном катании Юко Кавагути сменила японское гражданство на российское в 2008 году. В паре с Александром Смирновым фигуристка завоевала две бронзы на чемпионатах мира в Лос-Анджелесе и Турине. Также пара дважды выиграла чемпионат Европы, дважды поднималась на вторую ступень пьедестала и еще один раз — на третью. На Олимпиаде в Ванкувере спортсмены заняли четвертое место.