Баскетболист забросил мяч из угла своей половины прощадки: видео

Защитник «Андорры» Рафа Лус эффектным броском перевел матч в овертайм.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В матче чемпионата Испании сошлись «Андорра» и «Жирона». За 1,3 секунды до окончания матча счет был 92:89 в пользу «Жироны». В углу своей половины площадки мяч получил защитник Рафа Лус и бросил его в сторону кольца. Бросок оказался успешным — матч был переведен в овертайм.

В итоге командам понадобились два овертайма, по итогам которых победу со счетом 115:113 праздновали баскетболисты «Андорры».

Баскетбольный клуб «Андорра», также известен под «спонсорским» названием «МораБанк Андорра», основан в 1970 году. В высшем дивизионе чемпионата Испании играет с сезона-2014/15. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал». В финальной серии столичная команда со счетом 3−0 переиграла «Валенсию».