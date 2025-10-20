Баскетболист забросил мяч из угла своей половины прощадки: видео

В матче чемпионата Испании сошлись «Андорра» и «Жирона». За 1,3 секунды до окончания матча счет был 92:89 в пользу «Жироны». В углу своей половины площадки мяч получил защитник Рафа Лус и бросил его в сторону кольца. Бросок оказался успешным — матч был переведен в овертайм.