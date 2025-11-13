Бывший наставник БК «Зенит» возглавил «Барселону»

С 2004-го по 2005 год Хавьер Паскуаль возглавлял «Барселону Б», а затем, с 2005-го по 2008 год, был ассистентом тренера в основном составе. С 2008-го по 2016 год Паскуаль возглавлял каталонский клуб, выиграв с командой 19 трофеев.