Бывший наставник БК «Зенит» возглавил «Барселону»

Контракт с 53-летним Паскуалем рассчитан до 2028 года. Тренер приступит к работе 17 ноября. Он сменит на посту Жоана Пеньяройю. Как сообщает пресс-служба клуба, Хавьер Паскуаль снизил требования по зарплате, учитывая финансовые проблемы «Барселоны».
С 2004-го по 2005 год Хавьер Паскуаль возглавлял «Барселону Б», а затем, с 2005-го по 2008 год, был ассистентом тренера в основном составе. С 2008-го по 2016 год Паскуаль возглавлял каталонский клуб, выиграв с командой 19 трофеев.
В России Паскуаль был наставником «Зенита» из Санкт-Петербурга. Под его руководством сине-бело-голубые стали победителями Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22, выиграли Кубок России в сезоне-2023/24 и дважды стали обладателями Суперкубка Единой лиги (2022, 2023). Также в свой первый полноценный сезон в команде Хавьер Паскуаль вывел петербуржцев в четвертьфинал Евролиги.
В текущем сезоне «Барселона» занимает восьмое место в турнирной таблице Евролиги, имея на своем счету шесть побед. В чемпионате клуб проиграл в четырех матчах из шести и располагается на 11-й строчке в таблице.