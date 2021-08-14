«Спартак» уверенно разберется с «Уралом», а «Локомотив» — с «Зенитом»: угадываем необычные исходы

Прогноз: «Уфа» победит во втором тайме, при этом после перерыва обе команды забьют — коэффициент 20.

Команде Кержакова удался старт мечты для новичка премьер-лиги. «Нижний Новгород» обыграл две команды из топ-5 в прошлом сезоне («Сочи» и «Спартак») и расположился на 5-м месте после 3 туров. Молодой тренер уверяет, что команда не впадает в эйфорию, но все-таки трудно спокойно относиться к победе над красно-белыми в Москве. По игре у «Нижнего» тоже есть проблемы: команда меньше всех бьет по воротам, а по своим допускает почти 15 ударов за игру. Пока выручает реализация, но долго так продолжаться не может. «Уфе» же как раз не повезло с «Локомотивом». Команда Стукалова повела перед перерывом и во втором тайме ловила на контратаках соперника, оставшегося в меньшинстве. Но свои моменты уфимцы не забили, а вот «Локо» ответил точным ударом. В итоге лишь одно очко вместо трех. В этом туре футбольные боги могут вернуть «Уфе» то, что она недобрала раньше.

Прогноз: «Спартак» победит со счетом 3:1 — коэффициент 11.

К 4-му туру португальский тренер Витория уже должен лучше понимать свою команду. Ротация с «Нижним Новгородом» не сработала, а отдохнувшие игроки ничего не показали против «Бенфики». Теперь «Спартак» должен сосредоточиться на чемпионате России. Красно-белые много владели мячом в прошлом туре (75% на 25%), но безалаберная игра в защите привела к тому, что Максименко дважды расстреливали. Настроение в команде сейчас, понятно, оставляет желать лучшего, единственный способ быстро поднять моральный дух — уверенная победа. «Урал» удивил, выйдя против «Сочи» в три центральных защитника. Не и это помогло — быстро пропустили, и ответить не смогли: удар Бикфалви пришелся в перекладину. Теперь команду тренирует Шалимов, он известен любовью к атакующему футболу, так что автобус «Урал» не будет ставить в Москве, для «Спартака» это хорошая новость.

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Прогноз: «Ростов» победит и тотал больше 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 17.

С Семиным «Ростов» прервал серию из 4 поражений (с учетом прошлого сезона), правда, победный счет против «Химок» удержать не удалось — 1:1. Из хороших новостей — в состав вернулся Норманн, Комличенко забил во втором матче подряд. В такой атмосфере проще готовить команду. ЦСКА приятно удивил в начале матча с «Динамо». Березуцкий наконец выпустил Влашича и Эджуке в старте и начал играть первым номером с самого начала. Армейцы смяли «Динамо», нигериец воплотил преимущество в гол, а потом… все куда-то пропало. ЦСКА отдал инициативу, а после травмы Заболотного выходы в атаку совсем перестали получаться. Первый удар после перерыва был только на 80-й минуте. Красно-синие дважды пропустили и проиграли второй матч подряд. В Ростове черная полоса кризисного ЦСКА может продолжится.

Прогноз: «Ахмат» победит со счетом 2:1 — коэффициент 10.

«Ахмат» пострадал от судей в Казани, они не заметили фол последней надежды Уремовича, зато удалили вратаря Шелию, как позже выяснилось — неправильно. Грозненцы вышли обороняться в 5 защитников, чтобы сдержать Хвичу, и до удаления у них это получалось. У «Динамо» три победы на старте сезона — такое случилось впервые за 18 лет. В матче с ЦСКА бело-голубые прибавили после пропущенного гола и одержали волевую победу. Особенно хороши были Захарян и Фомин, помог в первом же матче за новую команду и Макаров, поучаствовав в голевой атаке. И все же отдадим предпочтение здесь хозяевам. С вернувшимся Беришей, штрафными от Уткина они стали сильнее. «Ахмат» давно не побеждал «Динамо» — с 2017 года, в этот раз они могут прервать эту 7-матчевую серию.

Прогноз: «Локомотив» победит с разницей в 2 мяча — коэффициент 15.

Такой прогноз звучит, как утопия, но попробуем представить, почему это возможно. Конечно, многое говорит за «Зенит». Семак уже дважды расправлялся с Николичем в 2021-м: 6:1 в Питере и недавние 3:0 в Калининграде. Всего в РПЛ чемпион России не проигрывает 12 матчей подряд. Вместе с тем, по игре доминация «Зенита» не чувствуется. Он часто отдает мяч сопернику и играет на контратаках (очень опасных, надо признать). У Ерохина и Азмуна сейчас сумасшедшая реализация, голы залетают в каждом матче, но рано или поздно эта серия прервется. Новичок Клаудиньо уже с командой, его еще только предстоит вписать в игру. «Локомотив» снова доказал, что у него есть характер, отыгравшись в меньшинстве с «Уфой». Вообще «железнодорожники» в каждом матче пропускают первыми, 7 очков из 9 в таких условиях — очень хороший результат. На своем поле у «Локо» есть шанс взять реванш за последние поражения от «Зенита».

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Прогноз: «Краснодар» победит со счетом 4:1 — коэффициент 21.

У Гончаренко свои счеты с «Арсеналом». Весной он приехал в Тулу на первый матч «Краснодара», и дебют был испорчен — 0:1. Причем до этого «быки» прекрасно играли против «Арсенала», было 6 побед подряд. Пока что команда Галицкого слишком легко пропускает — надо что-то делать с обороной. Если Петров не играет справа в защите, то его отсутствие сразу чувствуется. Но есть и плюсы: в атаке осваивается новичок Кордоба (уже два гола в РПЛ), хорошо себя проявляют молодые Черников и Сперцян. «Арсенал» в прошлом туре обыграл «Крылья Советов», но по игре по-прежнему не убеждает. В сезоне-2020/21 туляки набрали только одно очко в 15 гостевых матчах, ждем, что эта тенденция проявится и в текущем чемпионате.

Прогноз: «Крылья Советов» победят и тотал меньше 1,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 15.

«Рубин» разочаровал в квалификации Лиги конференций. Команда Слуцкого ни разу не забила польскому «Ракуву» и выбыла из еврокубков. Да, у казанцев не играл ведущий форвард Деспотович, да, они продали дриблера Макарова в «Динамо», но скромный клуб из Польши проходить были обязаны. Теперь же им почти без времени на отдых нужно будет принимать на тяжелом поле «Крылья Советов». У самарцев самая молодая команда в РПЛ, возможно, поэтому они пока никак не могут набрать очки в этом сезоне. «Крылья» трижды пропускали первыми, и отыграться еще ни разу не получилось. «Ракув» показал, как играть против Хвичи, а других козырей у Слуцкого нет. Самарцам по силам обыграть «Рубин» с минимальным счетом — как они это сделали, например, в марте 2021-го.

Прогноз: «Химки» победят со счетом 2:0 — коэффициент 21.

«Сочи», как и «Рубину», тяжело будет в этом туре после вылета из Лиги конференций. Команда Федотова в Сербии играла лучше «Партизана», дважды вела в счете, но ошибка на угловом свела все эти усилия на нет, а пенальти сочинцы особо не тренировали. «Химки» с «Ростовом» допустили нехарактерную для себя потерю мяча на своей половине поля и были за это наказаны, но смогли уйти от поражения. Видно, что команда нынешнего созыва все лучше понимает требования Черевченко, так что «Химки» будут добавлять. В атаке у подмосковного клуба хороши Кухарчук и Себаи, а как Черевченко ставит игру в обороне мы помним по прошлому сезону. Да и вратарь Лантратов играет на прежнем высоком уровне. «Химки» уже обыграли «Краснодар» в гостях 1:0, победа над «Сочи» тоже большой сенсацией не станет.