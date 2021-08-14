«Спартак» уверенно разберется с «Уралом», а «Локомотив» — с «Зенитом»: угадываем необычные исходы
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Прогноз: «Уфа» победит во втором тайме, при этом после перерыва обе команды забьют — коэффициент 20.
Команде Кержакова удался старт мечты для новичка
Прогноз: «Спартак» победит со счетом 3:1 — коэффициент 11.
К 4-му туру португальский тренер Витория уже должен лучше понимать свою команду. Ротация с «Нижним Новгородом» не сработала, а отдохнувшие игроки ничего не показали против «Бенфики». Теперь «Спартак» должен сосредоточиться на чемпионате России.
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Прогноз: «Ростов» победит и тотал больше 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 17.
С Семиным «Ростов» прервал серию из 4 поражений (с учетом прошлого сезона), правда, победный счет против «Химок» удержать не удалось — 1:1. Из хороших новостей — в состав вернулся Норманн, Комличенко забил во втором матче подряд. В такой атмосфере проще готовить команду. ЦСКА приятно удивил в начале матча с «Динамо». Березуцкий наконец выпустил Влашича и Эджуке в старте и начал играть первым номером с самого начала. Армейцы смяли «Динамо», нигериец воплотил преимущество в гол, а потом… все
Прогноз: «Ахмат» победит со счетом 2:1 — коэффициент 10.
«Ахмат» пострадал от судей в Казани, они не заметили фол последней надежды Уремовича, зато удалили вратаря Шелию, как позже выяснилось — неправильно. Грозненцы вышли обороняться в 5 защитников, чтобы сдержать Хвичу, и до удаления у них это получалось. У «Динамо» три победы на старте сезона — такое случилось впервые за 18 лет. В матче с ЦСКА
Прогноз: «Локомотив» победит с разницей в 2 мяча — коэффициент 15.
Такой прогноз звучит, как утопия, но попробуем представить, почему это возможно. Конечно, многое говорит за «Зенит». Семак уже дважды расправлялся с Николичем в 2021-м: 6:1 в Питере и недавние 3:0 в Калининграде. Всего в РПЛ чемпион России не проигрывает 12 матчей подряд. Вместе с тем, по игре доминация «Зенита» не чувствуется. Он часто отдает мяч сопернику и играет на контратаках (очень опасных, надо признать). У Ерохина и Азмуна сейчас сумасшедшая реализация, голы залетают в каждом матче, но рано или поздно эта серия прервется. Новичок Клаудиньо уже с командой, его еще только предстоит вписать в игру. «Локомотив» снова доказал, что у него есть характер, отыгравшись в меньшинстве с «Уфой». Вообще «железнодорожники» в каждом матче пропускают первыми, 7 очков из 9 в таких условиях — очень хороший результат. На своем поле у «Локо» есть шанс взять реванш за последние поражения от «Зенита».
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Прогноз: «Краснодар» победит со счетом 4:1 — коэффициент 21.
У Гончаренко свои счеты с «Арсеналом». Весной он приехал в Тулу на первый матч «Краснодара», и дебют был испорчен — 0:1. Причем до этого «быки» прекрасно играли против «Арсенала», было 6 побед подряд. Пока что команда Галицкого слишком легко пропускает — надо
Прогноз: «Крылья Советов» победят и тотал меньше 1,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 15.
«Рубин» разочаровал в квалификации Лиги конференций. Команда Слуцкого ни разу не забила польскому «Ракуву» и выбыла из еврокубков. Да, у казанцев не играл ведущий форвард Деспотович, да, они продали дриблера Макарова в «Динамо», но скромный клуб из Польши проходить были обязаны. Теперь же им почти без времени на отдых нужно будет принимать на тяжелом поле «Крылья Советов». У самарцев самая молодая команда в РПЛ, возможно, поэтому они пока никак не могут набрать очки в этом сезоне. «Крылья» трижды пропускали первыми, и отыграться еще ни разу не получилось. «Ракув» показал, как играть против Хвичи, а других козырей у Слуцкого нет. Самарцам по силам обыграть «Рубин» с минимальным счетом — как они это сделали, например, в марте 2021-го.
Прогноз: «Химки» победят со счетом 2:0 — коэффициент 21.
«Сочи», как и «Рубину», тяжело будет в этом туре после вылета из Лиги конференций. Команда Федотова в Сербии играла лучше «Партизана», дважды вела в счете, но ошибка на угловом свела все эти усилия на нет, а пенальти сочинцы особо не тренировали. «Химки» с «Ростовом» допустили нехарактерную для себя потерю мяча на своей половине поля и были за это наказаны, но смогли уйти от поражения. Видно, что команда нынешнего созыва все лучше понимает требования Черевченко, так что «Химки» будут добавлять. В атаке у подмосковного клуба хороши Кухарчук и Себаи, а как Черевченко ставит игру в обороне мы помним по прошлому сезону. Да и вратарь Лантратов играет на прежнем высоком уровне. «Химки» уже обыграли «Краснодар» в гостях 1:0, победа над «Сочи» тоже большой сенсацией не станет.
Андрей Санталов