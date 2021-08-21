Ничья в матче «Спартака», «Уфа» огорчит Семака, а «Локо» и «Краснодар» порадуют голами: угадываем необычные исходы

Прогноз: ничья, при этом первый тайм выиграет «Арсенал» — коэффициент 17.

Победа над «Уралом» не должна вводить в заблуждение: «Спартак» все еще не в порядке. У красно-белых по-прежнему хромает реализация (особенно у Ларссона). Соболев присел на лавку, у Промеса и Мозеса — травмы, состав пока неоптимальный. При этом команда Витории даже при новой схеме с тремя защитниками позволяет соперникам опасно атаковать и бить из пределов своей штрафной. У «Арсенала» три поражения в 4 турах, но соперники были не из легких. При этом в двух последних матчах команда Парфенова забила 4 гола — причем все с игры. Туляки могут воспользоваться проблемами «Спартака» в обороне, при этом класса красно-белых хватит, чтобы не проиграть.

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Прогноз: «Ахмат» победит во втором тайме, при этом после перерыва обе команды забьют — коэффициент 21.

В последних трех матчах ЦСКА прослеживается четкая закономерность: команда очень слабо проводит вторые таймы. Против «Локо» не удалось удержать ничью после перерыва, против «Динамо» не удержали счет 1:0. С «Ростовом» в первые 45 минут все было здорово, счет 2:0, а потом подопечные Березуцкого снова решили отсидеться у своей штрафной. Тут тоже стартовый состав неоптимальный, Обляков слева в защите, а Бийол — в центре… Эта конструкция выглядит не очень убедительно. «Ахмат» уже остановил «Динамо», разыгрался Бериша, а Уткин забивает в двух турах подряд со штрафного. Ждем здесь от команды Талалаева осторожного футбола в первом тайме и давления во втором.

Прогноз: «Уфа» победит, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 15.

Матчи в Уфе — всегда непростые для «Зенита». Искусственное поле, команда, играющая от обороны. Но так «Уфа» действовала раньше, а при тренере Стукалове играет гораздо смелее. Впрочем, тут почти все будет зависеть от фаворита. Настроится «Зенит», тогда три очка почти гарантированы ему. Однако у чемпиона России есть проблемы. Азмун не прилетел в Уфу. У Ракицкого травма, а Ловрен просто сдал как защитник. У Кузяева красная карточка, а это важнейший игрок для прессинга у Семака и для полузащиты «Зенита». Наконец два последних матча тут закончились благоприятно для «Уфы»: 1:0 и 0:0. Так что ждем здесь сенсацию.

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Прогноз: «Динамо» победит со счетом 3:1 — коэффициент 15.

Да, победная серия «Динамо» прервалась в прошлом туре, и оно теперь не делит первое место с «Зенитом» и «Рубином». Хотя можно говорить и о невезении. Штанга в Грозном дважды сыграла за «Ахмат», иначе минимум ничью бы бело-голубые оттуда увезли. Одна команда Шварца слишком хороша на старте РПЛ, чтобы терять очки два матча подряд. «Урал» еще привыкает к требованиям нового главного тренера Шалимова. При этом, если уральцы, пропускают первыми, то они раскрываются и играют достаточно рискованно. Быстрые игроки «Динамо» должны извлечь из этого пользу.

Прогноз: «Сочи» победит со счетом 2:0 — коэффициент 10.

История «Крыльев Советов» в этом сезоне не стала сказкой про Золушку. Самарцы показывают симпатичный футбол, но после 4 туров в их активе всего одно очко. Да, на старте не в форме был Сергеев, настрелявший 43 гола в ФНЛ — у форварда была травма в межсезонье. Да, где-то подводят ошибки, свойственные молодым игрокам, а таких в «Крыльях» много. Но тем не менее. «Сочи» же хоть и рубится в очень жестком графике этим летом, но выглядит достойно. Даже игра в Лиге конференций не помешала команде Федотова стабильно набирать очки в РПЛ. Класс сочинцев скажется и здесь.

Прогноз: точное количество голов 6 и больше: коэффициент 13.

«Локомотив» провел противоречивый матч против «Зенита». В большинстве «железнодорожники» выглядели хуже соперника, раз за разом пропускали опасные контратаки. Команде Николича повезло зацепить одно очко — опять сработала связка Жемалетдинов — Смолов. Первый заработал пенальти, второй — реализовал. Однако смущает, что в 4 матчах подряд «Локо» пропускает первым. Правда, в «Краснодаре» все еще непонятнее. Игру с «Арсеналом» пропустили сразу несколько футболистов основы: Кайо, Вильена, Сперцян, Спайич, Чернов. Сафонов почему-то остался в запасе. Да, «Краснодар» победил, но там соперник позволял слишком много вольностей. При таких вводных данных ставим на голевую феерию.

Прогноз: «Нижний Новгород» победит и тотал 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 19.

Беда подстерегла «Нижний Новгород» там, где не ждали. После побед над «Сочи» и «Спартаком» новичок РПЛ оступился дома с «Уфой» — 1:2. Из позитива — мощный первый тайм нижегородцев, уйма созданных моментов, первый гол в первом же матче за команду венгра Кечкеша. А вот у «Ростова» дела плохи. Пока команду не встряхнуло и замена Карпина на Семина. 1:1 с «Химками» и 1:3 с ЦСКА. Ростовчане стали играть пассивно, не встречали высоко армейцев и поплатились за это в прошлом туре. Вдобавок «Ростов» потерял Норманна из-за травмы. По-прежнему нет нападающего Соу — в атаке есть проблемы. Поэтому верим здесь в команду Кержакова.

Прогноз: «Химки» победят со счетом 2:0 — коэффициент 12.

Все верно, в этой встрече мы выбираем команду Черевченко, хоть она и не считается фаворитом. «Рубин» остался без двух главных игроков: Деспотовича и Хвичи. А раньше в «Динамо» был продан Макаров. Так что у Слуцкого большие проблемы и с атакой, и с контратакой — кто теперь будет убегать в быстрые отрывы? «Химки» в прошлом туре влетели «Сочи» 0:3, и теперь им надо реабилитироваться. Когда команда выполняет требования Черевченко, то результат сразу приходит. Так было еще недавно в игре с «Краснодаром». Здесь соперник тоже позволяет рассчитывать на три очка. Осталось только обойтись без грубых ошибок в обороне.