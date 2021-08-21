Ничья в матче «Спартака», «Уфа» огорчит Семака, а «Локо» и «Краснодар» порадуют голами: угадываем необычные исходы
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Прогноз: ничья, при этом первый тайм выиграет «Арсенал» — коэффициент 17.
Победа над «Уралом» не должна вводить в заблуждение: «Спартак» все еще не в порядке. У
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Прогноз: «Ахмат» победит во втором тайме, при этом после перерыва обе команды забьют — коэффициент 21.
В последних трех матчах ЦСКА прослеживается четкая закономерность: команда очень слабо проводит вторые таймы. Против «Локо» не удалось удержать ничью после перерыва, против «Динамо» не удержали счет 1:0. С «Ростовом» в первые 45 минут все было здорово, счет 2:0, а потом подопечные Березуцкого снова решили отсидеться у своей штрафной. Тут тоже стартовый состав неоптимальный, Обляков слева в защите, а Бийол — в центре… Эта конструкция выглядит не очень убедительно. «Ахмат» уже остановил «Динамо», разыгрался Бериша, а Уткин забивает в двух турах подряд со штрафного. Ждем здесь от команды Талалаева осторожного футбола в первом тайме и давления во втором.
Прогноз: «Уфа» победит, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 15.
Матчи в Уфе — всегда непростые для «Зенита». Искусственное поле, команда, играющая от обороны. Но так «Уфа» действовала раньше, а при тренере Стукалове играет гораздо смелее. Впрочем, тут почти все будет зависеть от фаворита. Настроится «Зенит», тогда три очка почти гарантированы ему. Однако у чемпиона России есть проблемы. Азмун не прилетел в Уфу. У Ракицкого травма, а Ловрен просто сдал как защитник. У Кузяева красная карточка, а это важнейший игрок для прессинга у Семака и для полузащиты «Зенита». Наконец два последних матча тут закончились благоприятно для «Уфы»: 1:0 и 0:0. Так что ждем здесь сенсацию.
Скачав приложение Winline и зарегистрировавшись, вы получите фрибет в размере 1000 рублей, который вы можете поставить на любое событие. Если ставка в размере 1 000 рублей на победу «Уфы» при ничьей в 1-м тайме сыграет, то выигрыш составит 15 000 рублей.
Прогноз: «Динамо» победит со счетом 3:1 — коэффициент 15.
Да, победная серия «Динамо» прервалась в прошлом туре, и оно теперь не делит первое место с «Зенитом» и «Рубином». Хотя можно говорить и о невезении. Штанга в Грозном дважды сыграла за «Ахмат», иначе минимум ничью бы
Прогноз: «Сочи» победит со счетом 2:0 — коэффициент 10.
История «Крыльев Советов» в этом сезоне не стала сказкой про Золушку. Самарцы показывают симпатичный футбол, но после 4 туров в их активе всего одно очко. Да, на старте не в форме был Сергеев, настрелявший 43 гола в ФНЛ — у форварда была травма в межсезонье. Да,
Прогноз: точное количество голов 6 и больше: коэффициент 13.
«Локомотив» провел противоречивый матч против «Зенита». В большинстве «железнодорожники» выглядели хуже соперника, раз за разом пропускали опасные контратаки. Команде Николича повезло зацепить одно очко — опять сработала связка Жемалетдинов — Смолов. Первый заработал пенальти, второй — реализовал. Однако смущает, что в 4 матчах подряд «Локо» пропускает первым. Правда, в «Краснодаре» все еще непонятнее. Игру с «Арсеналом» пропустили сразу несколько футболистов основы: Кайо, Вильена, Сперцян, Спайич, Чернов. Сафонов
Прогноз: «Нижний Новгород» победит и тотал 2,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 19.
Беда подстерегла «Нижний Новгород» там, где не ждали. После побед над «Сочи» и «Спартаком» новичок РПЛ оступился дома с «Уфой» — 1:2. Из позитива — мощный первый тайм нижегородцев, уйма созданных моментов, первый гол в первом же матче за команду венгра Кечкеша. А вот у «Ростова» дела плохи. Пока команду не встряхнуло и замена Карпина на Семина. 1:1 с «Химками» и 1:3 с ЦСКА. Ростовчане стали играть пассивно, не встречали высоко армейцев и поплатились за это в прошлом туре. Вдобавок «Ростов» потерял Норманна
Прогноз: «Химки» победят со счетом 2:0 — коэффициент 12.
Все верно, в этой встрече мы выбираем команду Черевченко, хоть она и не считается фаворитом. «Рубин» остался без двух главных игроков: Деспотовича и Хвичи. А раньше в «Динамо» был продан Макаров. Так что у Слуцкого большие проблемы и с атакой, и с контратакой — кто теперь будет убегать в быстрые отрывы? «Химки» в прошлом туре влетели «Сочи» 0:3, и теперь им надо реабилитироваться. Когда команда выполняет требования Черевченко, то результат сразу приходит. Так было еще недавно в игре с «Краснодаром». Здесь соперник тоже позволяет рассчитывать на три очка. Осталось только обойтись без грубых ошибок в обороне.
Андрей Санталов