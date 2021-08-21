«Манчестер Юнайтед» разберется с «Саутгемптоном», «Челси» — с «Арсеналом», а «Реал» возьмет свое с «Леванте»

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Барселона» победит и обе забьют за 3.80.

Это будет самый необычный сезон в 21-м веке для «Барселоны». Куману нужно придумать, как заменить того, кого заменить невозможно: Лео Месси. И кажется, у голландского тренера есть план. Во-первых, теперь его команда прессингует высоко — почти как во времена Гвардиолы. Также от полузащиты и от защиты теперь ждут больше голов. В 1-м туре все сработало как надо, забивали Пике, Роберто и внезапно Брэйтуэйт. Депай и де Йонг с радостью подносили снаряды — в итоге победа 4:2 над «Реал Сосьедадом». «Атлетик» нацелился на еврокубки в этом сезоне, для этого Марселино должен наладить позиционную атаку. Вскрыть «Эльче» в первом туре не получилось: ничья 0:0. Пока что «Барса» выглядит лучше подготовленной к сезону, так что выбираем здесь каталонцев.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и обе забьют — нет за 2.95.

«Манчестер Юнайтед» стартовал с приятной победы, разгромив «Лидс» 5:1. Команда Бьелсы в очередной раз не знала, как остановить разбушевавшихся манкунианцев, так что итог матча справедлив. Особенно хорошо были Бруну (хет-трик) и Погба (4 голевые передачи!). А что же будет, когда наберет форму новичок Санчо? С «Саутгемптоном» у болельщиков «МЮ» приятные воспоминания. В прошлом сезоне на выезде манкунианцы одержали волевую победу, уступая 0:2, а дома раскатали соперника 9:0! «Саутгемптон» продал летом двух важных игроков: форварда Ингза и защитника Вестергора. Так что команда стала слабее, возможно, ей предстоит борьба за выживание.

Прогноз: «Челси» победит и тотал меньше 2,5 за 3.45.

«Арсенал» плох уже на старте сезона. Виллиан, Обамеянг и Ляказетт не сыграли в первом туре из-за ковида, у Парти травма — Артете приходится ставить молодых игроков, и 50-миллионный защитник Уайт тут мало чем может помочь. Неудивительно, что «канониры» проиграли новичку АПЛ «Брентфорду», счет 0:2 был по игре. А «Челси» в этом сезоне бросил вызов чемпиону «Ман Сити». Клуб Абрамовича приобрел Лукаку за 115 млн евро, и как раз сегодня бельгийский нападающий может провести первый матч. А в прошлом туре команда Тухеля справилась с «Кристал Пэлас» и без Лукаку — уверенные 3:0. Вряд ли «Арсенал» остановит сегодня такой мощный «Челси».

Прогноз: «Реал» победит и обе забьют за 3.15.

Анчелотти сменил Зидана в «Реале», мадридская команда теперь выглядит по-новому. В атаке Бензема помогают Бэйл и Азар, в защите нет Рамоса и Варана, вместо них Начо и Милитао, а еще Алаба, зажигавший до этого в «Баварии». Первый тест для обновленных мадридцев прошел успешно, они разгромили «Алавес» 4:1. Единственный гол «Реал» привез себе сам (привет Милитао), но роскошное нападение все компенсировало. Оборона «Леванте» была одной из худших в прошлом чемпионате Испании, но от вылета спасала атака. Интересно, что летом «лягушки» взяли 36-летнего нападающего Сольдадо. Видимо, теперь будут забивать еще больше. Ждем здесь обмен голами и победу фаворита.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. РПЛ. «Арсенал» Тула — «Спартак».

Футбол. РПЛ. ЦСКА — «Ахмат».

Футбол. РПЛ. «Урал» — «Динамо».

Футбол. РПЛ. «Уфа» — «Зенит».

Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» — «Боруссия» М.

Футбол. РПЛ. «Крылья Советов» — «Сочи».

Футбол. РПЛ. «Локомотив» — «Краснодар».

Футбол. РПЛ. «Нижний Новгород» — «Ростов».

Футбол. РПЛ. «Химки» — «Рубин».

В завершившемся 46-м туре игры Х50 14 участников угадали 8 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 2 500 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.