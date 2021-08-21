«Манчестер Юнайтед» разберется с «Саутгемптоном», «Челси» — с «Арсеналом», а «Реал» возьмет свое с «Леванте»
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Прогноз: «Барселона» победит и обе забьют за 3.80.
Это будет самый необычный сезон в 21-м веке для «Барселоны». Куману нужно придумать, как заменить того, кого заменить невозможно: Лео Месси. И кажется, у голландского тренера есть план.
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и обе забьют — нет за 2.95.
«Манчестер Юнайтед» стартовал с приятной победы, разгромив «Лидс» 5:1. Команда Бьелсы в очередной раз не знала, как остановить разбушевавшихся манкунианцев, так что итог матча справедлив. Особенно хорошо были Бруну (хет-трик) и Погба (4 голевые передачи!). А что же будет, когда наберет форму новичок Санчо? С «Саутгемптоном» у болельщиков «МЮ» приятные воспоминания. В прошлом сезоне на выезде манкунианцы одержали волевую победу, уступая 0:2, а дома раскатали соперника 9:0! «Саутгемптон» продал летом двух важных игроков: форварда Ингза и защитника Вестергора. Так что команда стала слабее, возможно, ей предстоит борьба за выживание.
Прогноз: «Челси» победит и тотал меньше 2,5 за 3.45.
«Арсенал» плох уже на старте сезона. Виллиан, Обамеянг и Ляказетт не сыграли в первом туре
Прогноз: «Реал» победит и обе забьют за 3.15.
Анчелотти сменил Зидана в «Реале», мадридская команда теперь выглядит
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. РПЛ. «Арсенал» Тула — «Спартак».
Футбол. РПЛ. ЦСКА — «Ахмат».
Футбол. РПЛ. «Урал» — «Динамо».
Футбол. РПЛ. «Уфа» — «Зенит».
Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» — «Боруссия» М.
Футбол. РПЛ. «Крылья Советов» — «Сочи».
Футбол. РПЛ. «Локомотив» — «Краснодар».
Футбол. РПЛ. «Нижний Новгород» — «Ростов».
Футбол. РПЛ. «Химки» — «Рубин».
В завершившемся 46-м туре игры Х50 14 участников угадали 8 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 2 500 рублей каждому.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов