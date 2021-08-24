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11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шахтер» снова забьет «Монако», «Шериф» обменяется голами с «Динамо» Загреб

Анонс всех матчей раунда плей-офф ЛЧ.

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Источник: AFP 2021

«Лудогорец» — «Мальме»

Прогноз: тотал «Мальме» больше 1 за 1,66.

«Мальме» близок к тому, чтобы в третий раз выйти в групповой этап Лиги чемпионов — в первом матче шведы обыграли «Лудогорец» 2:0. Болгары в основном играют в Лиге Европы, там у них иногда даже получается выходить из группы. «Мальме» под руководством известного в прошлом форварда Томассона по делу выиграл у себя дома (мог и крупнее). В гостях ждем от шведов как минимум одного гола.

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ПСВ — «Бенфика»

Прогноз: «Бенфика» не проиграет за 1,84.

Счет 1:2 в первой игре оставляет шансы ПСВ, но по-хорошему, у «Бенфики» их больше. Это более опытная команда, в том числе и в еврокубках, при этом Жезуш должен сделать выводы из первого матча. Португальцы отошли к своим воротам после перерыва и едва не упустили победу. В ответной встрече голландцы считаются фаворитами, но им придется раскрываться, а пользоваться свободным пространство «Бенфика» умеет.

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«Ференцварош» — «Янг Бойз»

Прогноз: победа «Янг Бойз» за 2,1.

Матч в Швейцарии получился суперзрелищным, зрители увидели сразу 5 голов. «Янг Бойз» еще в первом тайме остались в меньшинстве, но все равно победили 3:2. Швейцарский чемпион может повторить достижение 2018 года, когда он пробился в групповой этап ЛЧ. Венгры там играли год назад, однако теперь «Ференцварош» тренирует не Ребров, а австриец Штёгер, команда еще должна привыкнуть к его стилю.

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«Брондбю» — «Ред Булл Зальцбург»

Прогноз: победа «Ред Булл Зальцбург» с форой -1 за 1,82.

Силы в этой паре изначально были неравны. Лидер австрийского футбола шумит в ЛЧ два года подряд, даже несмотря на то, что ему постоянно приходится расставаться с лучшими игроками (Холанд, Дака) и тренерами. «Брондбю», который стал чемпионом Дании впервые с 2005-го, удачно начал встречу в Австрии и вел к перерыву 1:0. Но датчане все-таки не выдержали натиск хозяев и проиграли в итоге 1:2. Решающий гол был забит на 90-й минуте, но статистика по ударам 29−2 говорит сама за себя. Ждем победу «Зальцбурга» и в ответном матче.

«Динамо» Загреб — «Шериф»

Прогноз: тотал больше 2,5 за 1,74.

Результат первого матча — 3:0 в пользу «Шерифа» — главная сенсация этого раунда квалификации. Чемпион Молдовы с 10 легионерами в составе разгромил такого опытного еврокубкового бойца, как загребское «Динамо». А ведь еще недавно хорваты выбивали «Тоттенхэм» Моуринью из Лиги Европы. Нельзя исключать, что и здесь им удастся отыграться, хотя преимущество у «Шерифа» большое. И по игре молдавская команда была лучше. В любом случае голов в Загребе должно быть много.

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«Шахтер» — «Монако»

Прогноз: тотал «Шахтера» больше 1 за 1,68.

С «Монако» творится что-то странное. Команда Ковача проиграла три матча подряд, причем во всех трех не забила ни разу. У Головина то повреждение, то красная карточка с «Лансом» — начало сезона для монегасков получается тяжелым. «Шахтер» же не стесняется играть почти одними бразильцами, главное, что есть результат. Украинский клуб выиграл в гостях 1:0 и теперь попробует удержать это преимущество дома. Команда де Дзерби, скорее всего, воспользуется проблемами «Монако» в обороне, при этом Головину и Ко тоже уже пора забить.

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Андрей Санталов

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