«Шахтер» снова забьет «Монако», «Шериф» обменяется голами с «Динамо» Загреб
Анонс всех матчей раунда
Анонс всех матчей раунда
«Лудогорец» — «Мальме»
Прогноз: тотал «Мальме» больше 1 за 1,66.
«Мальме» близок к тому, чтобы в третий раз выйти в групповой этап Лиги чемпионов — в первом матче шведы обыграли «Лудогорец» 2:0. Болгары в основном играют в Лиге Европы, там у них иногда даже получается выходить из группы. «Мальме» под руководством известного в прошлом форварда Томассона по делу выиграл у себя дома (мог и крупнее). В гостях ждем от шведов как минимум одного гола.
ПСВ — «Бенфика»
Прогноз: «Бенфика» не проиграет за 1,84.
Счет 1:2 в первой игре оставляет шансы ПСВ, но
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«Ференцварош» — «Янг Бойз»
Прогноз: победа «Янг Бойз» за 2,1.
Матч в Швейцарии получился суперзрелищным, зрители увидели сразу 5 голов. «Янг Бойз» еще в первом тайме остались в меньшинстве, но все равно победили 3:2. Швейцарский чемпион может повторить достижение 2018 года, когда он пробился в групповой этап ЛЧ. Венгры там играли год назад, однако теперь «Ференцварош» тренирует не Ребров, а австриец Штёгер, команда еще должна привыкнуть к его стилю.
«Брондбю» — «Ред Булл Зальцбург»
Прогноз: победа «Ред Булл Зальцбург» с форой -1 за 1,82.
Силы в этой паре изначально были неравны. Лидер австрийского футбола шумит в ЛЧ два года подряд, даже несмотря на то, что ему постоянно приходится расставаться с лучшими игроками (Холанд, Дака) и тренерами. «Брондбю», который стал чемпионом Дании впервые с 2005-го, удачно начал встречу в Австрии и вел к перерыву 1:0. Но датчане
«Динамо» Загреб — «Шериф»
Прогноз: тотал больше 2,5 за 1,74.
Результат первого матча — 3:0 в пользу «Шерифа» — главная сенсация этого раунда квалификации. Чемпион Молдовы с 10 легионерами в составе разгромил такого опытного еврокубкового бойца, как загребское «Динамо». А ведь еще недавно хорваты выбивали «Тоттенхэм» Моуринью из Лиги Европы. Нельзя исключать, что и здесь им удастся отыграться, хотя преимущество у «Шерифа» большое. И по игре молдавская команда была лучше. В любом случае голов в Загребе должно быть много.
«Шахтер» — «Монако»
Прогноз: тотал «Шахтера» больше 1 за 1,68.
С «Монако» творится
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Андрей Санталов