Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.08
Осасуна
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
23.08
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
41
Футбол. Зарубежный
23.08
Сампдория
Милан
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Хетафе
Севилья
01
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Янг Бойз
Все события
Фоторепортажи
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
12ПСЖ представил Месси
08:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Еще одна победа «Бенфики», «Зенит» переиграет ЦСКА, а «Уфа» и «Крылья Советов» разойдутся миром

Хотим выиграть 50 миллионов.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Мелбет2. Winline3. 1хСтавка4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

ПСВ — «Бенфика»
Прогноз: «Бенфика» победит за 3.65.

«Бенфика» хочет доказать, что прошлогоднее непопадание в групповой этап ЛЧ и третье место в чемпионате были случайностью. Команда Жезуша уже набрала ход, выиграв все 6 матчей. Интересно, что в каждой встрече игроки португальской команды забивали ровно два мяча. Вот и в первом матче с ПСВ голов Рафы Силвы и Вайгля хватило для победы (2:1). Для голландцев это пока единственная осечка в сезоне: 7 побед и 1 поражение при разнице мячей 22−5. Для клубов из Нидерландов существует только атакующий футбол, игра в защите отступает на второй план. Ждем здесь голевую перестрелку и победы более классной команды.

«Шахтер» — «Монако»
Прогноз: ничья за 3.45.

«Шахтеру» не привыкать обыгрывать европейские топ-клубы, в прошлом сезоне он дважды одолел «Реал». Так и здесь, играя в гостях против «Монако» подопечные де Дзерби показали прагматичный футбол. Педриньо вывел «Шахтер» вперед еще в первом тайме, дальше «горняки» сбивали темп и вынуждали монегасков все время фолить (19−5 по нарушениям). «Монако» пока не может нащупать свою игру, и на это прямо намекают результаты команды: 0:1 с «Лорьяном», 0:1 с «Шахтером» и 0:2 с «Лансом». Ковачу срочно надо придумать, как разбудить своих лидеров: от Головина, Бен-Йеддера и Фолланда с Фабрегасом ждут большего. Но есть ощущение, что «Шахтер» сможет удержать преимущество в один мяч.

«Уфа» — «Крылья Советов»
Прогноз: ничья за 3.10.

«Уфа» достаточно смело прессинговала против «Зенита» и в результате заставила Барриоса ошибиться. А за ошибку наказал 21-летний Агаларов, у форварда уже 4 гола в 5 матчах. С равными себе соперниками уфимцы обычно выглядят еще лучше, но их часто подводит реализация. «Крылья Советов» наконец выиграли первый матч после возвращения в РПЛ, оставив без очков «Сочи». Очередной гол на счету бомбардира волжан Сергеева, он снова доказал, что очень опасен в штрафной соперника. Искусственное поле в Уфе, жара и плотный календарь доставят проблем футболистам, так что здесь команды вполне могут разойтись миром.

«Зенит» — ЦСКА
Прогноз: «Зенит» победит с разницей 1 за 3.35.

«Зенит» очень много забивал на старте сезона, сейчас у форвардов спад — особенно это касается Дзюбы. Так что неудивительно, что два последних матча питерцы сыграли 1:1 — с «Локо» и «Уфой». Новичок Клаудиньо неплохо дебютировал, Малком вообще в большом порядке, но для побед этого мало. Впрочем, с ЦСКА проблем с настроем не будет, да и Азмун должен выйти с первых минут. Армейцам пошло на пользу возвращение Дзагоева в стартовый состав. С «Ахматом» поймал кураж Фернандес, именно на нем заработал удаление полузащитник соперника. В большинстве ЦСКА дожал «Ахмат», однако против «Зенита» будет совсем другая игра.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Лига чемпионов. «Лудогорец» — «Мальме».
Футбол. Лига чемпионов. «Ференцварош» — «Янг Бойз».
Футбол. Лига чемпионов. «Брондбю» — «РБ Зальцбург».
Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» Загреб — «Шериф».
Футбол. Лига Европы. ХИК Хельсинки — «Фенербахче».
Футбол. РПЛ. «Ахмат» — «Арсенал» Тула.
Футбол. Лига Европы. АЗ Алкмаар — «Селтик».
Футбол. Лига Европы. ЧФР Клуж — «Црвена Звезда».
Футбол. Лига Европы. «Слован» Братислава — «Олимпиакос».

В завершившемся 47-м туре игры Х50 9 участников угадали 8 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 5 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.

Андрей Санталов

Футболисты нередко дерутся с фанатами. Вспоминаем яркие истории
«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника «Кана» Бека-Бека
Кураж и волшебный хет-трик Папоротного. Россия разгромила Японию
Российские клубы спорят о предложении РФС отменить лимит
«Вест Хэм» в большинстве разгромил «Лестер»
«Милан» начал новый сезон с победы над «Сампдорией»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь