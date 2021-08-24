Еще одна победа «Бенфики», «Зенит» переиграет ЦСКА, а «Уфа» и «Крылья Советов» разойдутся миром

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

«Бенфика» хочет доказать, что прошлогоднее непопадание в групповой этап ЛЧ и третье место в чемпионате были случайностью. Команда Жезуша уже набрала ход, выиграв все 6 матчей. Интересно, что в каждой встрече игроки португальской команды забивали ровно два мяча. Вот и в первом матче с ПСВ голов Рафы Силвы и Вайгля хватило для победы (2:1). Для голландцев это пока единственная осечка в сезоне: 7 побед и 1 поражение при разнице мячей 22−5. Для клубов из Нидерландов существует только атакующий футбол, игра в защите отступает на второй план. Ждем здесь голевую перестрелку и победы более классной команды.

«Шахтеру» не привыкать обыгрывать европейские топ-клубы, в прошлом сезоне он дважды одолел «Реал». Так и здесь, играя в гостях против «Монако» подопечные де Дзерби показали прагматичный футбол. Педриньо вывел «Шахтер» вперед еще в первом тайме, дальше «горняки» сбивали темп и вынуждали монегасков все время фолить (19−5 по нарушениям). «Монако» пока не может нащупать свою игру, и на это прямо намекают результаты команды: 0:1 с «Лорьяном», 0:1 с «Шахтером» и 0:2 с «Лансом». Ковачу срочно надо придумать, как разбудить своих лидеров: от Головина, Бен-Йеддера и Фолланда с Фабрегасом ждут большего. Но есть ощущение, что «Шахтер» сможет удержать преимущество в один мяч.

«Уфа» достаточно смело прессинговала против «Зенита» и в результате заставила Барриоса ошибиться. А за ошибку наказал 21-летний Агаларов, у форварда уже 4 гола в 5 матчах. С равными себе соперниками уфимцы обычно выглядят еще лучше, но их часто подводит реализация. «Крылья Советов» наконец выиграли первый матч после возвращения в РПЛ, оставив без очков «Сочи». Очередной гол на счету бомбардира волжан Сергеева, он снова доказал, что очень опасен в штрафной соперника. Искусственное поле в Уфе, жара и плотный календарь доставят проблем футболистам, так что здесь команды вполне могут разойтись миром.

«Зенит» — ЦСКА

Прогноз: «Зенит» победит с разницей 1 за 3.35.

«Зенит» очень много забивал на старте сезона, сейчас у форвардов спад — особенно это касается Дзюбы. Так что неудивительно, что два последних матча питерцы сыграли 1:1 — с «Локо» и «Уфой». Новичок Клаудиньо неплохо дебютировал, Малком вообще в большом порядке, но для побед этого мало. Впрочем, с ЦСКА проблем с настроем не будет, да и Азмун должен выйти с первых минут. Армейцам пошло на пользу возвращение Дзагоева в стартовый состав. С «Ахматом» поймал кураж Фернандес, именно на нем заработал удаление полузащитник соперника. В большинстве ЦСКА дожал «Ахмат», однако против «Зенита» будет совсем другая игра.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига чемпионов. «Лудогорец» — «Мальме».

Футбол. Лига чемпионов. «Ференцварош» — «Янг Бойз».

Футбол. Лига чемпионов. «Брондбю» — «РБ Зальцбург».

Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» Загреб — «Шериф».

Футбол. Лига Европы. ХИК Хельсинки — «Фенербахче».

Футбол. РПЛ. «Ахмат» — «Арсенал» Тула.

Футбол. Лига Европы. АЗ Алкмаар — «Селтик».

Футбол. Лига Европы. ЧФР Клуж — «Црвена Звезда».

Футбол. Лига Европы. «Слован» Братислава — «Олимпиакос».

В завершившемся 47-м туре игры Х50 9 участников угадали 8 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 5 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.