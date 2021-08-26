«Спартак» прорвет в матче с «Сочи», ЦСКА увезет из Питера ничью, а «Локо» победит лидера: угадываем необычные исходы
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
Ставим на РПЛ с коэффициентами от 10 и выше.
«Уфа» — «Крылья Советов»
Прогноз: «Уфа» победит и тотал меньше 1,5, при этом первый тайм завершится вничью — коэффициент 12.
По очкам «Уфе» особо нечем похвастаться — всего 5 после 5 туров. Но если учесть, что за это время команда Стукалова сыграла с ЦСКА, «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом»… В общем, дальше должно быть проще. Тем более, уфимцы уже определились с нападающим, Агаларов забил 4 мяча, и это явно для него не предел. У «Крыльев Советов» Сергеев тоже несильно отстает, рекордсмен ФНЛ доказал, что может забивать и командам РПЛ. Форвард как раз и забил победный гол в матче с «Сочи», так самарцы набрали первые три очка в
«Спартак» — «Сочи»
Прогноз: «Спартак» победит во 2-м тайме, при этом обе команды забьют после перерыва — коэффициент 10.
«Спартак»
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«Ахмат» — «Арсенал» Тула
Прогноз: ничья и тотал меньше 1,5 — коэффициент 11.
«Ахмат» пока не готов играть все матчи на одном уровне. После победы над «Динамо» грозненцы уступили ЦСКА. К тому же, как и в прошлом сезоне, подопечных Талалаева часто подводит дисциплина. В двух из трех последних игр «Ахмат» оставался в меньшинстве и уступал после этого. В Грозном ждут трансферов, пока же голы могут прийти от Бериши или со штрафных Уткина, но стабильности у них нет. «Арсенал» устоял против «Спартака», очень хорош был Хлусевич. Он же забил единственный гол за туляков, однако с игрой впереди все
«Зенит» — ЦСКА
Прогноз: ничья 2:2 — коэффициент 14.
На первый взгляд, «Зенит» сейчас сильно превосходит ЦСКА, однако последние два матча показали, что у команды Семака есть несколько нерешенных проблем. Без Азмуна в основе атака не работает. Ерохин перестал забивать в каждой игре, а Дзюба и не начинал. Барриос привез гол в Уфе, защита пока тоже надежной не выглядит. ЦСКА же ожил в последнее время, обыграл «Ростов» и «Ахмат». У армейцев очень хорош Эджуке, теперь у нигерийца есть не только обводка, но и удар. В основу вернулся Дзагоев, с Аланом игра стала осмысленнее. Матчи между «Зенитом» и ЦСКА обычно получаются голевыми, предположим, что армейцы при этом не проиграют.
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«Урал» — «Ростов»
Прогноз: «Ростов» победит с разницей 3+ — коэффициент 12.
«Урал» — пока худшая команда РПЛ, в 5 турах всего один забитый гол и одна ничья. Шалимов ждет паузу на матчи сборных, чтобы поработать с игроками, пока ему тяжело
«Химки» — «Нижний Новгород»
Прогноз: «Химки» победят и тотал больше 2,5, при этом 1-й тайм завершится вничью — коэффициент 12.
«Химки» уже три тура не могут победить, и тут у них встреча с удобным соперником. В прошлом туре подмосковная команда играла с ослабленным «Рубином», забила первой, но не удержала счет 1:0. Логично, что отличился Глушаков — в свои 34 он самый бьющий футболист в этом сезоне. «Нижний Новгород» после хорошего старта в
«Динамо» — «Локомотив»
Прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:0 — коэффициент 14.
«Динамо» в этом сезоне продолжает удивлять, после 5 туров
«Краснодар» — «Рубин»
Прогноз: тотал «Краснодара» в первом тайме больше 2,5 — коэффициент 11.
«Краснодар» пока не в каждом матче феерит в атаке, у Классона пока всего одна передача, у Ионова ни голов, ни голевых пасов. Заметно, что всей команде не хватает скорости в принятии решений и точности. Зато новичок Кордоба уже адаптировался к РПЛ и начал стабильно забивать. При своих болельщиках «Краснодар» часто много забивает, здесь ставим на то, что это случится уже до перерыва —
Андрей Санталов