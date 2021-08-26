Победы «Спартака» и «Ромы», реванш «Тоттенхэма» и новая неудача «Боруссии» Д

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

«Спартак» — «Сочи»

Прогноз: «Спартак» победит и обе забьют за 3.70.

7 очков после 5 туров — это худший старт «Спартака» за 10 лет. Пока что идея с приглашением португальского тренера Витории не выглядит удачной, ведь красно-белые вылетели еще и из Лиги чемпионов. Впрочем, виноват, в этом, конечно, не только он один. Но дальше падать уже некуда, игроки «Спартака» обязаны прибавлять. Тут как раз позитива добавит возвращение Промеса и Мозеса, возможно, и Соболев вспомнит себя образца прошлого сезона. «Сочи» оступился в Самаре, для команды Федотова такие поражения стали редкостью. В последних двух турах не играл Нобоа, но перед «Спартаком» он тренировался, с ним у сочинцев всегда есть шанс забить. Но мотивация у красно-белых должна быть выше.

«Рома» — «Трабзонспор»

Прогноз: «Рома» победит с разницей 1 за 3.15.

«Рома» сделала главное в этом противостоянии, победила в гостях при турецких болельщиках. «Трабзонспор» с Гамшиком, Жервиньо и Бруно Пересом был неплох, отыгрался с 0:1 и даже мог выйти вперед. Но на угловом хозяева не уследили за Шомуродовым, экс-форвард «Ростова» забил в первом же официальном матче за «Рому». Вообще дебют у Моуринью получился удачным. В Италии его команда обыграла «Фиорентину» 3:1,там, кстати, на счету Шомуродова классный голевой пас. Сегодня римляне должны развить успех, от обороны турецкие клубы играть не привыкли, так что моменты у «Ромы» будут, но, скорее всего, итальянцы будут удерживать победный счет — как обычно и делают команды Моуринью.

Главная новость для болельщиков «Тоттенхэма» — Кейн остается. Супербомбардир может выйти сегодня в основе на матч Лиги конференций. В гостях лондонцы проиграли 0:1, но там они играли молодежным составом. Дома же «шпоры», скорее всего, выпустят более сильных футболистов, хотя этот турнир не особо им нужен — все силы будут брошены на АПЛ. Там дела идут хорошо — две победы в двух турах, ближайший матч с «Уотфордом», так что нет смыла кого-то беречь. «Пасош» проиграл в двух последних встречах в Португалии, у команды явный кризис, так что победа «Тоттенхэма» с разгромным счетом сегодня весьма вероятна.

«Боруссия» и при новом тренере взялась за старое. Уже который год дортмундцам не удаются матчи против более слабых по классу команд. Вот и здесь после хорошего старта (5:2 с «Айнтрахтом») и справедливого поражения от «Баварии» в Суперкубке (1:3) последовало невнятная игра с «Фрайбургом» (1:2). Если против «Боруссии» закрываются, не дают ей шансов в быстрых атаках, то даже Холланд не может проявить себя. «Хоффенхайм» сохранил главного бомбардира Крамарича (25 голов в прошлом сезоне) и пока идет без поражений. Команда Хёнесса разгромила «Аугсбург» (4:0) и поделила очки с «Унионом» (2:2). Ждем результативный футбол и здесь и верим в гостей.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига Европы. «Заря» Луганск — «Рапид» Вена.

Футбол. Лига конференций. «Русенборг» — «Ренн».

Футбол. Лига конференций. «Эльфсборг» — «Фейеноорд».

Футбол. Лига Европы. «Легия» — «Славия» Прага.

Футбол. РПЛ. «Урал» — «Ростов».

Футбол. РПЛ. «Химки» — «Нижний Новгород».

Футбол. РПЛ. «Динамо» — «Локомотив».

Футбол. РПЛ. «Краснодар» — «Рубин».

Футбол. Примера. «Валенсия» — «Алавес».

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.