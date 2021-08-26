Победы «Спартака» и «Ромы», реванш «Тоттенхэма» и новая неудача «Боруссии» Д
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
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«Спартак» — «Сочи»
Прогноз: «Спартак» победит и обе забьют за 3.70.
7 очков после 5 туров — это худший старт «Спартака» за 10 лет. Пока что идея с приглашением португальского тренера Витории не выглядит удачной, ведь
«Рома» — «Трабзонспор»
Прогноз: «Рома» победит с разницей 1 за 3.15.
«Рома» сделала главное в этом противостоянии, победила в гостях при турецких болельщиках. «Трабзонспор» с Гамшиком, Жервиньо и Бруно Пересом был неплох, отыгрался с 0:1 и даже мог выйти вперед. Но на угловом хозяева не уследили за Шомуродовым,
«Тоттенхэм» — «Пасош Феррейра»
Прогноз: «Тоттенхэм» победит с разницей 3+ за 3.25.
Главная новость для болельщиков «Тоттенхэма» — Кейн остается. Супербомбардир может выйти сегодня в основе на матч Лиги конференций. В гостях лондонцы проиграли 0:1, но там они играли молодежным составом. Дома же «шпоры», скорее всего, выпустят более сильных футболистов, хотя этот турнир не особо им нужен — все силы будут брошены на АПЛ. Там дела идут хорошо — две победы в двух турах, ближайший матч с «Уотфордом», так что нет смыла
«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»
Прогноз: «Хоффенхайм» не проиграет за 3.20.
«Боруссия» и при новом тренере взялась за старое. Уже который год дортмундцам не удаются матчи против более слабых по классу команд. Вот и здесь после хорошего старта (5:2 с «Айнтрахтом») и справедливого поражения от «Баварии» в Суперкубке (1:3) последовало невнятная игра с «Фрайбургом» (1:2). Если против «Боруссии» закрываются, не дают ей шансов в быстрых атаках, то даже Холланд не может проявить себя. «Хоффенхайм» сохранил главного бомбардира Крамарича (25 голов в прошлом сезоне) и пока идет без поражений. Команда Хёнесса разгромила «Аугсбург» (4:0) и поделила очки с «Унионом» (2:2). Ждем результативный футбол и здесь и верим в гостей.
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Лига Европы. «Заря» Луганск — «Рапид» Вена.
Футбол. Лига конференций. «Русенборг» — «Ренн».
Футбол. Лига конференций. «Эльфсборг» — «Фейеноорд».
Футбол. Лига Европы. «Легия» — «Славия» Прага.
Футбол. РПЛ. «Урал» — «Ростов».
Футбол. РПЛ. «Химки» — «Нижний Новгород».
Футбол. РПЛ. «Динамо» — «Локомотив».
Футбол. РПЛ. «Краснодар» — «Рубин».
Футбол. Примера. «Валенсия» — «Алавес».
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов