«Челси» превзойдет «Ливерпуль», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» тоже победят, а «Реал» сыграет вничью с «Бетисом»

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

В Англии интересный момент: главным конкурентом «Ман Сити» теперь считается не «Ливерпуль», а «Челси». Лондонцы укрепили и без того мощный состав, взяв Лукаку. Бельгиец сильно провел первый матч, сразу забил «Арсеналу». Впрочем, и без новичка особых проблем у Тухеля бы не было, его команда превзошла соперника по ударам 22:6. «Ливерпуль» взял свое с «Норвичем» и «Бернли» и тоже мечтает о чемпионской гонке в этом сезоне. С ван Дейком в защите и отдохнувшими Салахом и Мане шансы есть. Но пока «Челси» выглядит мощнее. Хотя трибуны «Энфилда» — это еще одно преимущество «Ливерпуля».

Кажется, «Реал» слишком сильно поверил в себя после 4:1 с «Алавесом» в первом туре. Мадридцы расслабились, поведя 1:0 с’Леванте’и были за это наказаны. Зато в выигрыше остались зрители, которые увидели огненную ничью 3:3 ещё и с удалением вратаря — на его место пришлось встать полевому игроку. Атака с Бензема, Бэйлом и Азаром работает, а больше всех впечатляет Винисиус, забивший три гола в двух матчах после выхода на замену. А вот расслабленной игрой в обороне Анчелотти явно недоволен. «Бетис» начал чемпионат с двух ничьих, но у них не менее опытный тренер Пеллегрини, который может преподнести сюрприз такому сырому «Реалу».

«Барселона» — «Хетафе»

Прогноз: «Барселона» победит с разницей 2 за 3.75.

Каталонцы тоже провели нелучший матч против «Атлетика» во втором туре, еще и потеряли Пике на две недели из-за травмы. Баски несколько раз прощали «Барсу», но все-таки забили с углового. У блауграны ответил Депай, именно на него больше всего надежд у каталонских болельщиков, и Мемфис пока их оправдывает. Первая потеря очков для «Барселоны» в этом сезоне, но пока это не критично. «Хетафе» был 15-м в прошлом чемпионате, и этим летом сменил тренера. Бордалас пошел на повышение в «Валенсию», а тут его заменил известный мадридиста Мичел. «Хетафе» проиграл два первых матча, здесь он тоже очков не наберет.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и обе забьют за 3.55.

Манкунианцам, как и многим другим топ-клубам, не хватает стабильности. Только что у них был шикарный матч с «Лидсом», Погба и Бруну феерили по полной программе. Но с «Саутгемптоном» (1:1) вся эта магия куда-то пропала. Санчо пока выходит только на замену, а от него уже многого ждут. Возможно, талантливый англичанин проявит себя в этой встрече. «Вулверхэмптон» поменял летом тренера, основного голкипера и арендовал форварда Тринкао. Но главное для «волков» — возвращение бомбардира Хименеса после тяжелой травмы головы. Мексиканец пока не забивает, не получается это и у атлетичного Траоре, хотя моменты у них были. Тут должно прорвать, но победу «МЮ» упустить не должен.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» — «Сент-Этьен».

Футбол. Чемпионат Франции. «Труа» — «Монако».

Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Уотфорд».

Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» — «Боруссия» М.

Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» — «Монпелье».

Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг».

Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Кальяри».

Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» — «Рома».

Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Вильярреал».

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.