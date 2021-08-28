«Челси» превзойдет «Ливерпуль», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» тоже победят, а «Реал» сыграет вничью с «Бетисом»
Хотим выиграть 50 миллионов.
Хотим выиграть 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
«Ливерпуль» — «Челси»
Прогноз: «Челси» победит за 3.30.
В Англии интересный момент: главным конкурентом «Ман Сити» теперь считается не «Ливерпуль», а «Челси». Лондонцы укрепили и без того мощный состав, взяв Лукаку. Бельгиец сильно провел первый матч, сразу забил «Арсеналу». Впрочем, и без новичка особых проблем у Тухеля бы не было, его команда превзошла соперника по ударам 22:6. «Ливерпуль» взял свое с «Норвичем» и «Бернли» и тоже мечтает о чемпионской гонке в этом сезоне. С ван Дейком в защите и отдохнувшими Салахом и Мане шансы есть. Но пока «Челси» выглядит мощнее. Хотя трибуны «Энфилда» — это еще одно преимущество «Ливерпуля».
«Бетис» — «Реал»
Прогноз: ничья за 3.80.
Кажется, «Реал» слишком сильно поверил в себя после 4:1 с «Алавесом» в первом туре. Мадридцы расслабились, поведя 1:0 с’Леванте’и были за это наказаны. Зато в выигрыше остались зрители, которые увидели огненную ничью 3:3 ещё и с удалением вратаря — на его место пришлось встать полевому игроку. Атака с Бензема, Бэйлом и Азаром работает, а больше всех впечатляет Винисиус, забивший три гола в двух матчах после выхода на замену. А вот расслабленной игрой в обороне Анчелотти явно недоволен. «Бетис» начал чемпионат с двух ничьих, но у них не менее опытный тренер Пеллегрини, который может преподнести сюрприз такому сырому «Реалу».
«Барселона» — «Хетафе»
Прогноз: «Барселона» победит с разницей 2 за 3.75.
Каталонцы тоже провели нелучший матч против «Атлетика» во втором туре, еще и потеряли Пике на две недели
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» победит и обе забьют за 3.55.
Манкунианцам, как и многим другим
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» — «Сент-Этьен».
Футбол. Чемпионат Франции. «Труа» — «Монако».
Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Уотфорд».
Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» — «Боруссия» М.
Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» — «Монпелье».
Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг».
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Кальяри».
Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» — «Рома».
Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» — «Вильярреал».
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов