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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Мало голов на искусственном поле: прогноз на матч Казахстан — Украина

У гостей много проблем.

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Источник: Reuters

Казахстан в этом отборочном цикле набрал пока одно очков в двух матчах, и это хороший результат, учитывая, что играть пришлось с Францией и Украиной. Именно с украинцами в Киеве подопечным Байсуфинова удалось добиться исторической ничьей 1:1 — до этого были 4 поражения. Подготовку к этой встрече нарушил ковид у тренера сборной, теперь он ведет работу с командой в режиме онлайн. Из хороших новостей — за Казахстан снова может сыграть защитник ЦСКА Зайнутдинов, пропустивший много времени из-за травмы.

У Украины проблем больше. Все началось с того, что в марте желто-синие в квалификации ЧМ все три матчи завершили вничью. С Францией это было достижение, а вот про матчи с Казахстаном и Финляндией так не скажешь. То есть турнирная ситуация уже сложная, а тут еще после Евро ушел со своим штабом Шевченко — договориться о новом контракте не удалось. Исполнять обязанности главного тренера поставили Петракова, до этого он больше 10 лет работал с юношескими командами. По разным причинам выбыли три вратаря, в сборную пришлось вернуться ветерану Пятову, есть также 22-летний Ризнык без особого опыта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, играть предстоит на искусственном газоне, он более привычен для казахстанских футболистов. Есть вопросы и по физической форме украинцев. Из-за скомканного межсезонья мало кто из звезд сборной, играющих в Европе, успел ее набрать. Так что Украина тут, конечно, считается фаворитом, но не факт, что ей удастся это доказать. Держа в уме все эти моменты предполагаем, что голов тут будет немного. Поэтому предлагаем два варианта на выбор: тотал меньше 2,5 — БК «Марафон» дает на него 1,73 — и обе команды забьют — нет. В БК «Бетсити» коэффициент на это событие составляет 1,67.

Андрей Санталов

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Казахстан
-:-
Первый тайм: 0:0
Украина
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