Россия устоит против Хорватии, Швеция — против Испании, а Франция и Англия победят на классе

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Россия — Хорватия

Прогноз: ничья за 3.35.

Дебют Карпина в сборной России сразу выпал на самый сложный матч из трех сентябрьских. Новый тренер уже обновил команду, не вызвав на сбор Дзюбу и Соболева. В атаке ставка теперь будет сделана, скорее всего, на Смолова, который забил 6 голов в 6 матчах за «Локо» в этом сезоне. У вратарей тоже все по-новому: нет ни Шунина, ни Сафонова, игравших на Евро, зато вызвали Гильерме и еще 4 голкиперов. Хорватия потеряла лидера Модрича из-за травмы, Влашич только что сменил клуб, так что выбор у Далича в полузащите ограничен. Тренер хорватов уверяет, что готов к новой сборной России, к тому, что без Дзюбы она будет играть в короткий пас. Обе команды подходят к этой встрече не в лучшем виде, так что, возможно, победителя они так и не выявят.

Франция — Босния и Герцеговина

Прогноз: Франция победит с разницей 3+ за 3.35.

В сборной Франции из-за трансферных новостей кругом голова идет у Мбаппе. Француз и так летом провалил Евро, и, хотя за «ПСЖ» он исправно забивает, неизвестно, доверит ли ему Дешам выход в старте. Точно не будет Павара, Рабьо, Жиру, под вопросом выход Канте, но для Дешама это не проблема в таком матче их есть кому заменить. В сборной Боснии и Герцеговины есть громкие имена: Джеко, Пьянич. Колашинац успел поиграть за «Арсенал», но эта команда давно не выигрывала (даже в товарищеских встречах), а именно с ноября 2019 года — 13 матчей подряд! Франция уже обыграла боснийцев в марте 1:0, в этот раз победа будет более убедительная.

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Венгрия — Англия

Прогноз: Англия победит с разницей 1 за 3.25.

Чемпионат Европы оставил горький привкус для англичан, они как никогда были близки к первой крупной победе с 1966 года. Теперь же им нужно довершить начатое в своей отборочной группе на ЧМ-2022: 9 очков из 9 уже есть. Пусть Кейн еще не разыгрался, зато есть палочка-выручалочка «Трех львов» Стерлинг. У Рахима 15 голов в последних 23 матчах за Англию. Венгрия впечатлила на Евро этим летом. Команда Росси достойно сражалась с топ-сборными в группе смерти, сыграла вничью с Францией и Португалией. Дома от венгров тоже можно ждать подвигов, но тут все-таки не было полноценной подготовки. К тому же на стороне англичан статистика: в трех последних отборочных турнирах (два из них были при Саутгейте) Англия выиграла 25 матчей из 28.

Швеция — Испания

Прогноз: ничья за 3.50.

На Евро-2020 Швеция мало что позволила сделать Испании, более того, могла выиграть сама. Игра скандинавской сборной от обороны неудобна для испанцев, команда Энрике не очень понимает, как ее взламывать. Шведы же давно играют на контратаках против топов, и каждый футболист знает, что ему делать на поле. Педри, Ольмо и еще несколько игроков получили отдых в этой международной паузе, так что состав у «Красной фурии» будет неоптимальный. Испания давно уже не та машина, что была 10 лет назад, особенно это видно по гостевым матчам: всего 4 победы в 14 последних играх с 2019 года. Вот и здесь ей вряд ли удастся победить.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Квалификация ЧМ. Дания — Шотландия

Футбол. Квалификация ЧМ. Мальта — Кипр

Футбол. Квалификация ЧМ. Португалия — Ирландия

Футбол. Квалификация ЧМ. Словения — Словакия

Футбол. Квалификация ЧМ. Исландия — Румыния

Футбол. Квалификация ЧМ. Северная Македония — Армения

Футбол. Квалификация ЧМ. Венесуэла — Аргентина

Футбол. Квалификация ЧМ. Перу — Уругвай

Футбол. Квалификация ЧМ. Чили — Бразилия.

В завершившемся 50-м туре игры Х50 2 участника угадали 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 20 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.