Россия устоит против Хорватии, Швеция — против Испании, а Франция и Англия победят на классе
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Россия — Хорватия
Прогноз: ничья за 3.35.
Дебют Карпина в сборной России сразу выпал на самый сложный матч из трех сентябрьских. Новый тренер уже обновил команду, не вызвав на сбор Дзюбу и Соболева. В атаке ставка теперь будет сделана, скорее всего, на Смолова, который забил 6 голов в 6 матчах за «Локо» в этом сезоне. У вратарей тоже все по-новому: нет ни Шунина, ни Сафонова, игравших на Евро, зато вызвали Гильерме и еще 4 голкиперов. Хорватия потеряла лидера Модрича
Франция — Босния и Герцеговина
Прогноз: Франция победит с разницей 3+ за 3.35.
В сборной Франции
Венгрия — Англия
Прогноз: Англия победит с разницей 1 за 3.25.
Чемпионат Европы оставил горький привкус для англичан, они как никогда были близки к первой крупной победе с 1966 года. Теперь же им нужно довершить начатое в своей отборочной группе на ЧМ-2022: 9 очков из 9 уже есть. Пусть Кейн еще не разыгрался, зато есть
Швеция — Испания
Прогноз: ничья за 3.50.
На Евро-2020 Швеция мало что позволила сделать Испании, более того, могла выиграть сама. Игра скандинавской сборной от обороны неудобна для испанцев, команда Энрике не очень понимает, как ее взламывать. Шведы же давно играют на контратаках против топов, и каждый футболист знает, что ему делать на поле. Педри, Ольмо и еще несколько игроков получили отдых в этой международной паузе, так что состав у «Красной фурии» будет неоптимальный. Испания давно уже не та машина, что была 10 лет назад, особенно это видно по гостевым матчам: всего 4 победы в 14 последних играх с 2019 года. Вот и здесь ей вряд ли удастся победить.
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Квалификация ЧМ. Дания — Шотландия
Футбол. Квалификация ЧМ. Мальта — Кипр
Футбол. Квалификация ЧМ. Португалия — Ирландия
Футбол. Квалификация ЧМ. Словения — Словакия
Футбол. Квалификация ЧМ. Исландия — Румыния
Футбол. Квалификация ЧМ. Северная Македония — Армения
Футбол. Квалификация ЧМ. Венесуэла — Аргентина
Футбол. Квалификация ЧМ. Перу — Уругвай
Футбол. Квалификация ЧМ. Чили — Бразилия.
В завершившемся 50-м туре игры Х50 2 участника угадали 10 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 20 000 рублей каждому.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов