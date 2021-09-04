Россия уверенно победит, Бельгия и Франция возьмут по три очка, а Швейцария притормозит Италию

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Кипр — Россия

Прогноз: Россия победит с разницей 2 за 3.75.

В первом матче при Карпине Россия показала, как теперь будет играть с сильными соперниками. Высокая самоотдача, прессинг, мешающий сопернику спокойно начинать атаки — для такой игры не нужны даже нападающие. Впереди моментов было мало, но мало их было и у ворот Гильерме. Теперь же Россию ждет другая игра, интересно, как она себя проявит, когда нужно будет атаковать большую часть матча. Кипр удивил, сгорев Мальте 0:3. Частично это связано с удалением у киприотов, частично с их безалаберной игрой в обороне. При Черчесове в 2019-м российская сборная разгромила Кипр в гостях 5:0, но и там помогло удаление. Так что здесь ждем уверенной победы, но не крупной.

Украина — Франция

Прогноз: Франция победит и тотал меньше 2,5 за 3.25.

Франция все никак не может найти свою игру. На Евро чемпионы мира слишком рано расслабились, поведя 3:1 со Швейцарией, и вылетели с турнира. Сейчас был хороший шанс начать осенний цикл с победы над боснийцами, но все проблемы французы снова придумали себе сами. Сначала Лемар подарил мяч у своей штрафной, и Джеко сказал ему спасибо, а затем Кунде сделал подкат на красную карточку у чужой лицевой линии. В итоге лишь ничья 1:1. У Украины свои проблемы. Весь матч с Казахстаном она играла с преимуществом, смогла дожать соперника и забить, казалось, победный гол после 90-й минуты, но тут же умудрилась пропустить — 2:2. Вторую осечку Франция не может себе позволить, в Киеве она должна побеждать.

Бельгия — Чехия

Прогноз: Бельгия победит с разницей 1 за 3.20.

Бельгия одна из немногих топ-сборных, кто показал свой класс в первом сентябрьском матче. Дубль Лукаку, голевые передачи от Эдена Азара и Карраско — в итоге легкая победа 5:2 над Эстонией. Хотя два пропущенных мяча наверняка расстроили тренера Мартинеса и вратаря Куртуа. Вообще Бельгия пропускала в каждом матче в этой квалификации кроме игры с совсем разобранной Белоруссией. Чехия без главного бомбардира Шика помучилась с теми же белорусами, но все-таки три очка взяла — 1:0. Вообще чехи известны как команда, дисциплинированно играющая в обороне, много мячей они не пропускают даже от топ-сборных. Вот и здесь разгрома быть не должно, но соперника Бельгия дожмет. К тому же для Лукаку этот матч будет юбилейным, 100-м за сборную.

Швейцария — Италия

Прогноз: ничья за 3.35.

У Италии неожиданно возникли проблемы с Болгарией, которую они уже обыгрывали в этом году. Начала команда Манчини как всегда сильно, Кьеза забил еще в первом тайме, а вот затем Иммобиле и Инсинье и тот же Кьеза никак не могли превратить свои моменты в голы. А редкую контратаку болгар итальянская защита, оставшаяся без Кьеллини, прозевала, в итоге — 1:1. Швейцария в комфортном режиме готовилась к этой встрече, в отличие от «Скуадры адзурры» у нее был товарищеский матч с Грецией (2:1). У сборной новый тренер, Петковича сменил Якин, поэтому сложно сказать, какую он выберет тактику. Но Швейцарии по силам сдержать неразыгравшихся итальянцев, хотя без капитана Джаки (выбыл из-за ковида), это, конечно, будет сложно.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Квалификация ЧМ. Латвия — Норвегия

Футбол. Квалификация ЧМ. Израиль — Австрия

Футбол. Квалификация ЧМ. Словакия — Хорватия

Футбол. Квалификация ЧМ. Шотландия — Молдова

Футбол. Квалификация ЧМ. Беларусь — Уэльс

Футбол. Квалификация ЧМ. Исландия — Северная Македония

Футбол. Квалификация ЧМ. Косово — Греция

Футбол. Квалификация ЧМ. Бразилия — Аргентина

Футбол. Квалификация ЧМ. Эквадор — Чили.

В завершившемся 51-м туре игры Х50 1 участник угадал 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игроку утешительный приз в размере 100 000 рублей.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.