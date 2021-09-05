Флик вернет бундестим первое место в группе: прогноз на матч Германия — Армения
Мхитаряну и Ко придется тяжело.
Мхитаряну и Ко придется тяжело.
Флик уже выиграл первый матч со сборной — 2:0 с Лихтенштейном. Уровень соперника, однако, не позволяет делать
Нойеру дали отдохнуть в предыдущем матче, но сегодня он займет место в воротах. Еще один важный игрок для сборной — Мюллер — пропускает сентябрьские матчи
Армения удивительным образом лидирует в группе после 4 матчей. В марте команда известного испанского тренера Капарроса взяла 9 очков из 9, обыграв Лихтенштейн, Исландию и Румынию. А недавно армяне разошлись миром с Северной Македонией. Эта первая игра, в которой Мхитарян и Ко не смогли забить в этом отборочном цикле.
Шансов против мотивированной бундестим у Армении практически нет — хозяева сегодня должны выиграть и вернуть себе первое место в группе. В БК «Марафон» поставить на победу Германии с форой −2,5 можно за 1,71. Также есть смысл взять такую ставку: второй тайм будет результативнее первого. БК «Париматч» дает на это событие коэффициент 1,9. После перерыва немцы могут дожать уставшего соперника.
Андрей Санталов