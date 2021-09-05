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12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Флик вернет бундестим первое место в группе: прогноз на матч Германия — Армения

Мхитаряну и Ко придется тяжело.

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Источник: AFP 2021

Флик уже выиграл первый матч со сборной — 2:0 с Лихтенштейном. Уровень соперника, однако, не позволяет делать какие-то выводы. Кроме разве таких, что многие немецкие футболисты еще не оптимальной форме. Вернер и Сане забили по голу, но они и их партнеры легко могли закатить еще 5−6 мячей. Для 30 ударов по воротам и 15 (!) угловых два гола — это все-таки маловато.

Нойеру дали отдохнуть в предыдущем матче, но сегодня он займет место в воротах. Еще один важный игрок для сборной — Мюллер — пропускает сентябрьские матчи из-за травмы. Не будет сегодня и Гозенса, а также Хаверца, у нападающего «Челси» простуда. В атаке с первых минут могут появиться Ройс, Вернер, компанию на флангах им составят Сане и Гнабри.

Во время загрузки произошла ошибка.

Армения удивительным образом лидирует в группе после 4 матчей. В марте команда известного испанского тренера Капарроса взяла 9 очков из 9, обыграв Лихтенштейн, Исландию и Румынию. А недавно армяне разошлись миром с Северной Македонией. Эта первая игра, в которой Мхитарян и Ко не смогли забить в этом отборочном цикле.

Шансов против мотивированной бундестим у Армении практически нет — хозяева сегодня должны выиграть и вернуть себе первое место в группе. В БК «Марафон» поставить на победу Германии с форой −2,5 можно за 1,71. Также есть смысл взять такую ставку: второй тайм будет результативнее первого. БК «Париматч» дает на это событие коэффициент 1,9. После перерыва немцы могут дожать уставшего соперника.

Андрей Санталов

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