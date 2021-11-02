«Милан» отомстит «Порту», «Лейпциг» притормозит «ПСЖ», а «Интер» снова приземлит «Шериф»: хотим выиграть 50 миллионов
Нужно угадать исход 13 матчей.
Нужно угадать исход 13 матчей.
«Милан» — «Порту»
Прогноз: «Милан» победит и тотал больше 2,5 за 3.50.
«Милан» продолжает удивлять: в серии А молодая команда Пиоли под предводительством 40-летнего Златана никак не отпускает «Наполи». 10 побед и ничья в 11 турах — это лучший старт «россонери» более чем за 50 лет!
Только что была повержена «Рома» Моуринью. Ибра положил со штрафного так, что вратарь даже не шелохнулся. А затем еще и заработал пенальти. В общем, «Милан» в отличном настроении подходит к лигочемпионской встрече с «Порту».
«Драконы» тоже лидируют в своем чемпионате, а в 3-м туре ЛЧ неожиданно для многих обыграли дома «Милан». Теперь у португальцев 4 очка, и есть даже шансы на второе место. Но Златан и Ко должны взять реванш.
«Боруссия» Д — «Аякс»
Прогноз: «Аякс» победит за 3.00.
«Аякс» сейчас считается одной из лучших команд Европы, и первая встреча с «Боруссией» это только подтвердила. Чемпион Нидерландов отгрузил Дортмунду 4 мяча, а мог и больше.
У «Боруссии» к тому же травмировался Холанд. Без норвежского уникума черно-желтые выиграли три матча в Германии, но в ЛЧ им будет сложно, даже на своем стадионе.
«Аякс» лидирует в группе с 9 очками, и победа в Германии может гарантировать ему первое место. Да и по игре к амстердамцам вопросов минимум. Есть отличный сплав ветеранов (Тадич, Блинд) и молодости (Антони, Тимбер), здорово прижился мощный форвард Аллер — похоже, в этом сезоне амстердамцы снова пошумят в Европе.
«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»
Прогноз: ничья за 3.50.
В «ПСЖ» по-прежнему все сложно, но очки при этом команда Почеттино набирает. Месси поберегли в игре с «Лиллем» и заменили уже в перерыве.
Сложно представить, но во Франции у Лео все еще ровно ноль результативных действий. Зато в ЛЧ три гола в трех матчах. Наконец проснулся Неймар, бразилец помог Ди Марии забить победный гол «Лиллю». Так, парижане продолжают идти на первом месте и в Лиге 1, и в ЛЧ.
«РБ Лейпциг» пока — аутсайдер группы с нулем очков, а ведь еще год назад «быки» доходили до полуфинала. С тех пор команда стала слабее, ушел тренер Нагельсманн, ушли лидеры. В бундеслиге «Лейпциг» пока держится в середине таблицы, но бой все еще может дать любому сопернику, особенно у себя дома.
«Шериф» — «Интер»
Прогноз: «Интер» победит с разницей в 2 за 3.60.
Кажется, сказка «Шерифа» заканчивается. «Интер» две недели назад стал первой командой, которая остановила подопечных Вернидуба. Хотя и там классным голом отметился экс-игрок «Тамбова» Тилль.
«Шериф» все еще лидирует в группе, но так же, с двух побед, начинал в 2012-м и БАТЭ. Потом последовали 4 поражения — в итоге 3-е место. Для «Интера», если он хочет наконец выйти в плей-офф ЛЧ, терять очки с «Шерифом» — непозволительная роскошь.
«Нерадзурри» в шикарной форме, 3 победы в последних 4 матчах. Могли выиграть и у «Юве», но тому помог пенальти. Джеко и Лаутаро уже забили 13 голов на двоих, «Интер» вообще стал самой результативной командой Италии. Так что сенсации тут не ждем.
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Лига чемпионов. «Вольфсбург» — «РБ Зальцбург».
Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».
Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» — «Янг Бойз».
Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» Киев — «Барселона».
Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» — «Лилль».
Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» — «Зенит».
Футбол. Лига чемпионов. «Реал» — «Шахтер».
Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «Атлетико».
Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» — «Бешикташ».
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Андрей Санталов