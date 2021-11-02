«Милан» отомстит «Порту», «Лейпциг» притормозит «ПСЖ», а «Интер» снова приземлит «Шериф»: хотим выиграть 50 миллионов

«Милан» — «Порту»

Прогноз: «Милан» победит и тотал больше 2,5 за 3.50.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа B, 3.11.2021, 20:45 Милан - Порту -

«Милан» продолжает удивлять: в серии А молодая команда Пиоли под предводительством 40-летнего Златана никак не отпускает «Наполи». 10 побед и ничья в 11 турах — это лучший старт «россонери» более чем за 50 лет!

Только что была повержена «Рома» Моуринью. Ибра положил со штрафного так, что вратарь даже не шелохнулся. А затем еще и заработал пенальти. В общем, «Милан» в отличном настроении подходит к лигочемпионской встрече с «Порту».

«Драконы» тоже лидируют в своем чемпионате, а в 3-м туре ЛЧ неожиданно для многих обыграли дома «Милан». Теперь у португальцев 4 очка, и есть даже шансы на второе место. Но Златан и Ко должны взять реванш.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа C, 3.11.2021, 23:00 Боруссия Д - Аякс -

«Аякс» сейчас считается одной из лучших команд Европы, и первая встреча с «Боруссией» это только подтвердила. Чемпион Нидерландов отгрузил Дортмунду 4 мяча, а мог и больше.

У «Боруссии» к тому же травмировался Холанд. Без норвежского уникума черно-желтые выиграли три матча в Германии, но в ЛЧ им будет сложно, даже на своем стадионе.

«Аякс» лидирует в группе с 9 очками, и победа в Германии может гарантировать ему первое место. Да и по игре к амстердамцам вопросов минимум. Есть отличный сплав ветеранов (Тадич, Блинд) и молодости (Антони, Тимбер), здорово прижился мощный форвард Аллер — похоже, в этом сезоне амстердамцы снова пошумят в Европе.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа A, 3.11.2021, 23:00 РБ Лейпциг - ПСЖ -

В «ПСЖ» по-прежнему все сложно, но очки при этом команда Почеттино набирает. Месси поберегли в игре с «Лиллем» и заменили уже в перерыве.

Сложно представить, но во Франции у Лео все еще ровно ноль результативных действий. Зато в ЛЧ три гола в трех матчах. Наконец проснулся Неймар, бразилец помог Ди Марии забить победный гол «Лиллю». Так, парижане продолжают идти на первом месте и в Лиге 1, и в ЛЧ.

«РБ Лейпциг» пока — аутсайдер группы с нулем очков, а ведь еще год назад «быки» доходили до полуфинала. С тех пор команда стала слабее, ушел тренер Нагельсманн, ушли лидеры. В бундеслиге «Лейпциг» пока держится в середине таблицы, но бой все еще может дать любому сопернику, особенно у себя дома.

«Шериф» — «Интер»

Прогноз: «Интер» победит с разницей в 2 за 3.60.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Группа D, 3.11.2021, 23:00 Шериф - Интер -

Кажется, сказка «Шерифа» заканчивается. «Интер» две недели назад стал первой командой, которая остановила подопечных Вернидуба. Хотя и там классным голом отметился экс-игрок «Тамбова» Тилль.

«Шериф» все еще лидирует в группе, но так же, с двух побед, начинал в 2012-м и БАТЭ. Потом последовали 4 поражения — в итоге 3-е место. Для «Интера», если он хочет наконец выйти в плей-офф ЛЧ, терять очки с «Шерифом» — непозволительная роскошь.

«Нерадзурри» в шикарной форме, 3 победы в последних 4 матчах. Могли выиграть и у «Юве», но тому помог пенальти. Джеко и Лаутаро уже забили 13 голов на двоих, «Интер» вообще стал самой результативной командой Италии. Так что сенсации тут не ждем.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Лига чемпионов. «Вольфсбург» — «РБ Зальцбург».

Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед».

Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» — «Янг Бойз».

Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» Киев — «Барселона».

Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» — «Лилль».

Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» — «Зенит».

Футбол. Лига чемпионов. «Реал» — «Шахтер».

Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «Атлетико».

Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» — «Бешикташ».

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