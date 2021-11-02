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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Победа Гвардиолы и мало голов: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брюгге»

Не верим в еще один разгром.

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Источник: AP 2021

«Манчестер Сити» проиграл два матча, для Гвардиолы даже такие мини-серии редкость, так что от «горожан» ждут только победы в ближайшей игре. В первую очередь, чтобы вернуть футболистам уверенность и позитивный настрой. Соперник для этого подходящий: две недели назад «Ман Сити» делал с «Брюгге» что хотел и мог забить гораздо больше 5 мячей. Если Лапорт или кто-то еще не будет совершать такие грубые ошибки, как с «Кристал Пэлас», то сенсации тут быть не должно. Сила «Ман Сити» в том числе в том, что забить у них могут игроков 10 — опасность может прийти откуда угодно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Брюгге» здорово начал этот групповой этап ЛЧ, сыграв вничью с «ПСЖ» (1:1) и победив на выезде «РБ Лейпциг». А вот затем чемпион Бельгии слишком наивно вышел на домашний матч с «Ман Сити». За спинами защитников было много свободных зон, и команда Гвардиолы с удовольствием ими пользовалась. В этот раз «Брюгге», скорее всего, предпочтет более закрытую тактику, хотя игроки больше привыкли к атакующему футболу. Бельгийцы удерживают 3-е место в группе, для них в такой группе это будет хорошим результатом.

Все ждут в этой встрече еще одного разгрома, но редко кому-то удается обыграть одну и ту же команду с крупным счетом дважды за две недели. так что здесь выберем победу «Манчестер Сити» при тотале меньше 3,5. БК 1Х Ставка дает на это коэффициент 2,24. Еще один вариант с элементом риска — обе забьют за 2,5 в БК «Фонбет».

Андрей Санталов

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