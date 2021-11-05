Дерби Манчестера, Милана и Москвы: нас ждет роскошный европейский уикенд

Матч «Динамо» с «Краснодаром» в Москве сначала отменили, потом разрешили, никто ничего не понял, но на подготовке команд к игре это вряд ли сказалось. Оба коллектива страшно нуждаются в очках после поражений в предыдущем туре — более простительного для бело-голубых в Питере от «Зенита» и максимально курьезного для «быков» на своем стадионе от «Крыльев».

Winline видит успех подопечных Виктора Гончаренко более вероятным, чем победу дружины Сандро Шварца, несмотря на то что матч пройдет в Москве, но самый интересный коэффициент на исход дают за ничью, хотя соперники выглядят примерно равными. Попробуем обмануть букмекеров? Ставить на тотал в таком матче сложно — оба коллектива заточены на атаки, но до ума их доводят не всегда. Хоть 0:0, хоть 2:2 — любые варианты реальны.

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«Сочи» — ЦСКА

Прогноз: забьет только «Сочи» за 4.10.

«Сочи» и ЦСКА на этой неделе узнали, что весной встретятся еще и в Кубке, что добавляет щепотку специй в календарную игру на «Фиште». Еще одна практически равная по уровню и состоянию команд пара, с той разницей, что сочинцы под руководством Владимира Федотова находят свою игру, а вот армейцы, судя по последним матчам, все еще в поисках.

В кадровом смысле хозяева тоже выглядят предпочтительнее: в команду великолепно вписался колумбийский новичок Матео Кассьера — 5 голов в 7 первых турах, включая гол «Зениту» и победный дубль в Туле неделю назад. Красно-синие о таком усилении могут только мечтать. Ставить просто на победу хозяев за 2.40 не интересно, поэтому выберем более амбициозный вариант.

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Соперники подходят к очной встрече в обстановке полной неопределенности. Выстроенной игрой не могут похвастать ни Руй Витория, ни Маркус Гиздоль. Такое ощущение, что исход очередного матча зависит от того, с какой ноги утром встанут прежде всего игроки группы обороны.

С атакой тоже не гладко: «Локомотив» потерял из-за травмы Тино Анджорина, в «Спартаке» совсем скис недавний герой Джордан Ларссон и по-прежнему далек от бомбардирских свершений прошлого сезона Александр Соболев. С явными голевыми моментами у «Локо» и «Спартака» примерно одинаковые проблемы.

В четверг в Лиге Европы оба московских клуба взяли по очку на тяжелейших выездах в Англии и Турции, смотрелись одинаково неплохо, без явных провалов, но и ярких прорывов. Матч на «Открытие Банк Арене» должен получиться упорным, с равными шансами, поэтому логичным итогом выглядит ничья.

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Мало какой футбольный тренер мира сейчас находится под таким жестким прессингом, как Оле-Гуннар Сульшер. Если бы не волшебник Криштиану Роналду, норвежец несомненно уже покинул бы свой пост, но CR7 снова и снова откладывает отставку, которую многие в Англии считают неизбежной.

В атаке «красные дьяволы» нет-нет да и выдают результативные матчи, как, например, недавно с «Тоттенхэмом» (3:0), но трудно представить себе, что колоссальные проблемы с обороной позволят унести ноги от обычно безжалостных в таких ситуациях парней Пепа Гвардиолы, которые обязаны реабилитироваться за сенсационное поражение от «Кристал Пэлас» в прошлом туре (0:2).

Болельщикам «Юнайтед» еще можно было бы на что-то надеяться, но в «качельной» игре Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2) опять травмировался основной центральный защитник Рафаэль Варан и опять не выручил Давид Де Хеа. Даже действуя строго от обороны, как с «Тоттенхэмом», в дерби трудно рассчитывать на положительный исход. А за голы в чужие ворота, как обычно, ответит Криштиану. Как же здорово, что манкунианское дерби наконец пройдет не при пустых трибунах: заждались.

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Еще одно классическое противостояние: «Милан» Стефано Пиоли рвется к завоеванию скудетто параллельным курсом с «Наполи», а действующий чемпион «Интер» под руководством Симоне Индзаги делает все, чтобы не отстать от пары лидеров на критическую дистанцию. Игра на три результата, как бы банально это ни звучало.

На неделе «нерадзурри» удачно съездили в экзотический Тирасполь, уверенно забрав 3 очка у ершистого «Шерифа» (3:1), а вот «россонери» удивили: «Порту» должен был побеждать на «Сан-Сиро», но хозяевам повезло добыть ничью (1:1). Вероятность победы черно-синих в дерби оценивается букмекерами чуть выше — им и нужнее, но дерби есть дерби: рискнем предположить, что на морально-волевых банда Пиоли сумеет не уступить принципиальному сопернику.

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