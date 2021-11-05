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5 ноября, источник: Sportmail.ru

«Урал» отнимет очки у «Зенита», еще одна ничья «Барселоны», «Реал» огорчит Фалькао: хотим выиграть 50 миллионов

Нужно угадать исход 13 матчей.

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Источник: РИА "Новости"

«Сельта» — «Барселона»
Прогноз: ничья за 3.60.

«Барселона» наконец договорилась с Хави и его клубом из Катара, но с командой пока работает Бархуан из «Барсы Б». Во вторник каталонцы слетали в Киев и выиграли там непростой матч у «Динамо» (1:0). Правда, при этом гости снова понесли потери. Недавно из-за проблем с сердцем выбыл Агуэро, теперь же травмировался хрустальный Дембеле. Зато снова здорово себя проявил «наследник Месси» Фати. 19-летний игрок забил 3-й гол в 7 матчах сезона. Но справиться с «Сельтой» будет непросто. Эта команда прекрасно умеет жалить на контратаках, Санти Мина и Аспас умеют пользоваться своими моментами. А оборона «Барсы» в этом сезоне далека от идеала. К тому же «Сельта» из последних 5 матчей дома против каталонцев проиграла только один (плюс победа и три ничьи). Так что и здесь велик шанс, что хозяева отберут очки у «Барселоны».

Источник: Reuters

«Реал» — «Райо Вальекано»
Прогноз: «Реал» победит с разницей 2 за 4.05.

А вот у «Реала» в Лиге чемпионов снова прекрасно сработала связка Винисиус — Бензема. Француз как раз забил 1000-й и 1001-й гол мадридцев в ЛЧ. Голосов за то, чтобы дать Кариму «Золотой мяч», становится все больше. «Сливочные» во второй раз победили «Шахтер» и остались первыми в группе. В Ла Лиге дела у Анчелотти тоже идут хорошо, «Реал» идет в группе лидеров и после победы над «Райо Вальекано» может забраться на первое место. Однако соперник может преподнести сюрприз: неделю назад «Райо» грохнул дома «Барселону». Легендарный Фалькао отправил в отставку Кумана, так что расслабляться тут фавориту не стоит. Впрочем, «Реал» сейчас сильнее «Барсы», и тут класс должен сказаться.

Источник: Reuters

«Урал» — «Зенит»
Прогноз: «Урал» не проиграет за 3.25.

«Зенит» разочаровал в Турине, чемпион России слишком многое позволял игрокам «Ювентуса» у своей штрафной, так что 4 пропущенных мяча — это закономерность. В РПЛ, с другой стороны, у команды Семака нет конкурентов, и иногда это приводит к потере концентрации. К тому же два выезда (вернее даже, два перелета) за неделю тоже могут сказаться. В сентябре 2020-го «Урал» отобрал два очка у «Зенита» на своем поле, сыграв вничью 1:1, еще один такой же результат не удивит. При Шалимове уральцы не выглядят безнадежными аутсайдерами, хотя и все еще занимают последнее место. Но до зоны стыков три очка, и «Урал» однозначно здесь поборется.

Источник: РИА "Новости"

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»
Прогноз: ничья за 3.90.

«Ливерпуль» и во второй раз обыграл «Атлетико», причем этот матч сложился для команды Клоппа гораздо легче. При счете 2:0 у чемпиона Испании удалили защитника — довести игру до победы в большинстве было делом техники. Александер-Арнольд снова в топовой форме, его передачи на Жоту и Мане — маленький шедевр. «Вест Хэм» сыграл вничью в гостях с «Генком» в Лиге Европы из-за автогола Соучека в конце матча. Так прервалась победная серия «молотобойцев» (пусть «Ман Сити» они обыграли только по пенальти) из 5 игр. Но настроение у Мойеса и его футболистов замечательное, команда уже обеспечила себе выход в плей-офф ЛЕ. Правда, «Вест Хэм» играл в Бельгии основой, вопрос, успеют ли игроки восстановиться. Если да, то «Ливерпуль» ждет серьезное испытание, команда Мойеса в этом сезоне — крепкий орешек. Неслучайно она идет сейчас на 4-м месте в АПЛ.

Источник: AFP 2021

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Футбол. Чемпионат России. «Динамо» — «Краснодар».
Футбол. Чемпионат России. «Сочи» — ЦСКА.
Футбол. Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д.
Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» — «Уотфорд».
Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» — «Атлетико».
Футбол. Чемпионат России. «Спартак» — «Локомотив».
Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Верона».
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Интер».

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Андрей Санталов

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