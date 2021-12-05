Ставка на фаворита: прогноз на матч «Динамо» — «Уфа»
Ждем зрелищной игры.
Ждем зрелищной игры.
«Динамо» при Шварце — это, конечно, явление в российском футболе. Мало где так доверяют молодым игрокам, а они это доверие оправдывают. Если раньше почти все внимание доставалось Захаряну и Тюкавину, то в последнее время сильно прогрессирует и Грулев. У 22-летнего форварда 3 гола в последних трех матчах, всего он забил 6 мячей в этом сезоне. Осваивается в новой команде и Макаров. Еще одно сильное оружие «Динамо» — игра на стандартах. «Рубин» мог пропустить несколько голов после угловых и штрафных от бело-голубых (в итоге пропустил только один). Осечка «Зенита» в этом туре может позволить команде Шварца приблизиться к чемпиону России перед личной встречей через неделю.
Феномен «Уфы» в этом сезоне — это загадка Агаларова. Молодой нападающий, буквально из ниоткуда, стал лучшим бомбардиром РПЛ: 13 голов в 16 матчах. Это больше, чем у всего «Урала» (8 голов)! И пока Карпин все еще размышляет, брать молодого форварда в сборную или не брать, Агаларову остается только продолжать забивать. «Уфа» чуть было не обыграла дома «Спартак» в прошлом туре — москвичей спас пенальти на Соболеве в конце матча. Дадут бой уфимцы и «Динамо», однако история личных встреч однозначна: 9 побед у столичной команды и 4 ничьих.
Так что выбираем здесь победу «Динамо» с форой −1 за 2,06 в БК «Марафон». При этом есть смысл ждать гол от «Уфы» (прежде всего от Агаларова). Второй вариант на эту игру — обе забьют за 1,97 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов