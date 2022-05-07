На кону — попадание в призовую тройку: прогноз на игру ЦСКА — «Сочи»

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 28, 7.05.2022, 19:00 ЦСКА - Сочи -

Да, эта встреча может многое решить для этих команд в гонке за медали чемпионата России. Преимущество на стороне «Сочи»: команда Федотова в отличной форме, не проигрывает уже 5 матчей и только что разгромила «Рубин» 6:0. Сильные стороны южан известны: строгая игра без мяча, быстрые контратаки, хорошие стандарты. Есть мастера-распасовщики, такие как Нобоа, Жоаозиньо и Юсупов, в атаке Касьерра реализует моменты, созданные для него одноклубниками.

У ЦСКА все не так радужно. После перерыва на сборные армейцы выиграли всего один матч из 6 и вылетели из Кубка России. Легионеры уже не так блистательны, как в начале марта, Языджи уже 4 игры не забивает, Гбамен вообще слишком часто теряет мячи. Все больше вопросов и к тренеру Березуцкому. Москвичи уступили «Ахмату» в прошлом туре 0:2, но что еще хуже, потеряли из-за травмы Акинфеева. Вероятно, сегодня в воротах будет 18-летний Тороп.

В таблице «Сочи» опережает ЦСКА на два очка и в случае победы сегодня сравняется с «Динамо». Кто бы мог подумать в начале сезона, что сочины выиграют серебро! По крайней мер, шанс попасть в медали у них хороший. Да и можно вернуть должок за Кубок России, откуда их выбили как раз армейцы. На победу «Сочи» БК «Лига Ставок» предлагает высокий коэффициент 3,15. Если этот вариант кажется слишком рискованным, можно взять «Сочи» не проиграет за 1,67 в БК «Фонбет».