Гвардиола обязан побеждать: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Футбол Англия 2021/2022 Тур 36, 8.05.2022, 18:30 Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед -

Первым в чемпионской гонке не выдержал «Ливерпуль»: команда Клоппа сыграла вничью с «Тоттенхэмом», и теперь «Манчестер Сити» может оторваться от преследователя на три очка. И если перед выходными казалось, что у «горожан» сложное положение, ведь они пережили тяжелое поражение в Мадриде, то теперь осечка конкурента может придать им сил. Три очка, конечно, — не гарантия победы в АПЛ, но за три тура до конца чемпионата этот отрыв сильно поможет команде Гвардиолы.

В премьер-лиге из последних 5 матчей «горожане» выиграли 4, только «Ливерпуль» избежал поражения — 2:2. В трех последних турах были разгромы: 3:0 с «Брайтоном», 5:1 с «Уотфордом» и 4:0 с «Лидсом». «Сити», как и «Ливерпуль», редко пропускает. Но с «Ньюкаслом» легко не будет. Команда преобразилась после прихода тренера Хау и январских трансферов. В апреле «сороки» тоже выиграли 4 матча и уступили только команде Клоппа — 0:1. Против топовых соперников игрокам «Ньюкасла» не хватает мастерства и выдержки, когда нужно отдать последний пас в перспективных контратаках — так было, например, в игре с «Ливерпулем».

В плане ставок — «Сити» просто обязан побеждать, при этом «Ньюкасл навяжет борьбу и вряд ли даст себя разгромить. Поэтому можно взять такой вариант: “Манчестер Сити” выиграет и тотал меньше 3,5 за 2,14 в БК “Марафон”. Также хорошо смотрится ставка “Манчестер Сити” победит и не пропустит за 1,81 в БК “Бетсити”.