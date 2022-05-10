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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Динамо» — «Алания»

Гости могут удивить топ-клуб из РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Кубок России 2021/2022
1/2 финала, 10.05.2022, 16:30

Динамо-Алания-

«Динамо» проваливает концовку сезона: три поражения подряд в чемпионате, «Балтику» в Кубке России прошли только в серии пенальти. Бело-голубые стали много пропускать (10 голов в последних 4 матчах), Шунин не выручает, он отбивает только 60% ударов. Возможно, сегодня в воротах его заменит Лещук. В целом, есть вопросы и к защитникам, и к игрокам центра поля, допускающих контратаки, и к тренеру Шварцу. Немецким специалистом интересуются клубы в бундеслиги, неопределенность с будущим тоже может влиять на результаты команды. Перед кубковым полуфиналом «Динамо» без Смолова и Шиманьского разгромно проиграло «Крыльям Советов» (2:5).

«Алании» тоже не удалась игра в ФНЛ — команда Гогниева уступила «Нефтехимику» (2:5). Теперь даже пробиться в стыковые матчи владикавказцам будет практически нереально — от 4-го места их отделяют 5 очков за два тура до конца чемпионата. Но в Кубке России «Алания» все еще может преподнести сюрприз. Она уже выбила «Зенит» (а до того «Уфу» и «Арсенал»), причем хорошо смотрелась и по игре. У Гогниева скоростная и техничная команда, которая не боится играть первым номером с любым соперником. Плюс у владикавказцев есть свои заготовки на стандартные положения.

«Динамо» считается явным фаворитом в этой встрече, но по игре бело-голубые сейчас не впечатляют. Можно пойти против ожиданий большинства болельщиков и взять такую ставку: «Алания не проиграет в основное время за 2,45 в БК “Фонбет”. Также хорошо смотрится вариант “обе забьют” — БК Paribet дает на него коэффициент 1,8.

Андрей Санталов

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