Мойес создаст проблемы Гвардиоле: прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» осталось набрать 4 очка в двух оставшихся матчах, чтобы стать чемпионом Англии. Несмотря на неудачу в полуфинале ЛЧ с «Реалом», в АПЛ команда Гвардиолы идет мощно: 5 побед — и все с разгромным счетом. Разница мячей в этой серии — 22:2! В прошлом туре «горожане» уничтожили «Вулверхэмптон», причем-де Брейне сделал покер. Однако сложно себе представить, что все пройдет так же гладко и дальше. Во-первых, футболисты — не машины и усталость рано или поздно должна сказаться. Во-вторых, «Сити» продолжает терять игроков из-за травм. До конца сезон уже выбыли Диаш, Уокер и Стоунз, участие в сегодняшней игре Лапорта и Фернандиньо — под вопросом.

Да и соперник непрост. «Вест Хэм» весь сезон боролся з попадание в топ-4 АПЛ, отстав только ближе к финишу чемпионата. Параллельно команда Мойеса шла к финалу Лиги Европы, но ее остановил «Айнтрахт» в полуфинале. «Молотобойцы» правильно отреагировали на неудачу, не дав пощады «Норвичу» (4:0). Так что и сегодня Антонио, Лансини и Бенрахма (если он выйдет на поле) доставят проблемы «Сити». Особенно если учесть, что у тех есть проблемы с защитниками. Плюс, как известно, «Вест Хэм» особо опасен при стандартах.

«Манчестер Сити» здесь может устроить и ничья, судьба титула все равно будет в их руках в последнем туре. Хозяева же могут хлопнуть дверью в конце сезона, тем более, это их последний матч при своих болельщиках. Аккуратной ставкой выглядит такой вариант: обе забьют за 1,74 в БК «Бетсити». Можно и рискнуть — на то, что «Вест Хэм» не проиграет, БК «Марафон» дает коэффициент 3,04.