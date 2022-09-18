Кто победит в мадридском дерби? Сегодня «Атлетико» примет «Реал»
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18 сентября в Ла Лиге пройдет главный матч тура — «Атлетико» примет «Реал» на своем стадионе «Метрополитано». Хозяева в 5 турах набрали 10 очков и занимают 7-е место в таблице. Команда Диего Симеоне нестабильна и в Лиге чемпионов, «Атлетико» только что проиграл «Байеру» 0:2.
А «Реал» продолжает победную серию даже без выбывшего из-за травмы Карима Бензема. «Сливочные» разгромили неделю назад «Мальорку» (4:1), а в ЛЧ справились с «РБ Лейпциг» (2:0). Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионате Испании с 15 очками.
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«Атлетико» в прошлом сезоне прервал безвыигрышную серию против «Реала», которая длилась в Ла Лиге с 2016 года и составила 11 матчей. Однако к этому моменту «сливочные» уже стали чемпионами, так что выпустили не самый сильный состав. Три последних матча из 5 остались за «Реалом».
БК Winline на победу «Атлетико» предлагает коэффициент 3.10, на ничью — 3.40, а на успех «Реала» — 2.30.