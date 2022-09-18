Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Интер
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Уфа
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Акрон
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Брентфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Монако
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Оренбург
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сибирь
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Шинник
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Аяччо
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Кремонезе
Лацио
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Ювентус
Футбол. Зарубежный
16:15
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Вольфсбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Химки
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Динамо Мх
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Сочи
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Севилья
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Северсталь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Волгарь
Футбол. Зарубежный
18:05
Нант
Ланс
Футбол. Зарубежный
18:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Бохум
Кельн
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Аталанта
Футбол. Первый дивизион
19:00
Алания
Велес
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Все события
Фоторепортажи
19Эпоха Федуна в «Спартаке»
22500-я победа «Спартака» в ЧР
12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» — «Локомотив»: прогнозы и ставки

Топ-матч в РПЛ.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: РИА "Новости"

Прогноз на матч

«Спартак» решил сразу несколько задач в кубковой встрече против «Факела». Резервисты получили игровое время, Промес и Соболев улучшили свою статистику, а команда взяла три очка. Уверенная победа 3:0, и красно-белые снова в хорошем настроении перед воскресным матчем с «Локомотивом». При этом проблемы с составом у «Спартака» остаются. Игнатов полноценно заменить Мозеса в атаке все-таки не может, также по-прежнему есть вопросы по защите. Из плюсов — игроки красно-белых уже привыкли к требованиям Абаскаля, есть четкая игровая схема и Промес, забивший уже 9 голов в этом сезоне.

Про «Локомотив» же еще нельзя сказать, что он выбрался из кризиса. «Железнодорожники» показали характер в матче на Кубок с «Краснодаром», отыгрались с 1:2 и победили в серии пенальти. Но перед этим было странное поражение от «Факела» (0:2), после которого игрокам пришлось объясняться с болельщиками. Капитан команды Баринов сообщил, что не все у «Локо» выкладываются полностью, это красноречиво говорит об обстановке в клубе. В РПЛ у «железнодорожников» всего две победы — да и те над аутсайдерами «Химками» и «Оренбургом».

На что ставить

«Спартак» — «Локомотив»

В этой встрече явным фаворитом считается «Спартак», но тут не все так просто. Один отдельно взятый матч даже такой кризисный «Локомотив» может провести здорово — хотя бы за счет класса своих игроков. На Кубок мы увидели атакующую четверку из легионеров, которые и соорудили два гола. А матч со «Спартаком» как раз обещает быть результативным. Обе команды должны играть на победу, вынуждены рисковать. А оборона и там, и там ненадежна. Особенно у «Локо» с Магкеевым в роли центрального защитника. Так что ждем здесь голевую перестрелку. БК Olimpbet предлагает на обе забьют и тотал больше 2,5 коэффициент 1,88.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.

Андрей Санталов

Партнерский материал

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь