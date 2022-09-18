«Спартак» — «Локомотив»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

«Спартак» решил сразу несколько задач в кубковой встрече против «Факела». Резервисты получили игровое время, Промес и Соболев улучшили свою статистику, а команда взяла три очка. Уверенная победа 3:0, и красно-белые снова в хорошем настроении перед воскресным матчем с «Локомотивом». При этом проблемы с составом у «Спартака» остаются. Игнатов полноценно заменить Мозеса в атаке все-таки не может, также по-прежнему есть вопросы по защите. Из плюсов — игроки красно-белых уже привыкли к требованиям Абаскаля, есть четкая игровая схема и Промес, забивший уже 9 голов в этом сезоне.

Про «Локомотив» же еще нельзя сказать, что он выбрался из кризиса. «Железнодорожники» показали характер в матче на Кубок с «Краснодаром», отыгрались с 1:2 и победили в серии пенальти. Но перед этим было странное поражение от «Факела» (0:2), после которого игрокам пришлось объясняться с болельщиками. Капитан команды Баринов сообщил, что не все у «Локо» выкладываются полностью, это красноречиво говорит об обстановке в клубе. В РПЛ у «железнодорожников» всего две победы — да и те над аутсайдерами «Химками» и «Оренбургом».

На что ставить

В этой встрече явным фаворитом считается «Спартак», но тут не все так просто. Один отдельно взятый матч даже такой кризисный «Локомотив» может провести здорово — хотя бы за счет класса своих игроков. На Кубок мы увидели атакующую четверку из легионеров, которые и соорудили два гола. А матч со «Спартаком» как раз обещает быть результативным. Обе команды должны играть на победу, вынуждены рисковать. А оборона и там, и там ненадежна. Особенно у «Локо» с Магкеевым в роли центрального защитника. Так что ждем здесь голевую перестрелку. БК Olimpbet предлагает на обе забьют и тотал больше 2,5 коэффициент 1,88.

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Андрей Санталов