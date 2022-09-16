Федотов продолжит погоню за «Зенитом»: прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 10, 17.09.2022, 14:00 Торпедо - ЦСКА -

ЦСКА закрепился в роли главного преследователя «Зенита» в РПЛ, выиграв три из последних 4 матчей. Прекрасно выглядит линия атаки с Чаловым, Карраскалем и Мединой (15 голов на троих), здорово вписался в состав защитник Мойзес и даже вернувшийся из аренды Гайч снова забивает. ЦСКА — один из редких в России примеров тренерской команды. Федотов выстроил похожую систему игры, что и в «Сочи», и это снова приносит результат. В кубковом матче с «Уралом», правда, у армейцев возникли проблемы, победный гол был забит на последних секундах, но там и состав был несильнейший.

«Торпедо» — с отрывом слабейшая команда чемпионата (всего одно очко в 9 турах), но и на его улицу пришел праздник. Черно-белые одержали первую в сезоне победу, обыграв в Кубке России «Сочи» 3:1. Двумя красивыми голами отметились ветераны российского футбола Лебеденко и Рязанцев. Стоит отметить, что «Торпедо» укрепилось в начале сентября, взяв 7 новых игроков. Они призваны спасти клуб от вылета, но всем этим новичкам еще надо сыграться между собой и набрать форму.

ЦСКА сейчас нельзя терять очки, так что в этом матче красно-синих устроит только победа. У «Торпедо» с переездом в «Лужники» намечается новый этап, но это еще вопрос, насколько им будет комфортно играть на огромном стадионе с маленькой посещаемостью. «Лига Ставок» дает на победу ЦСКА с форой −1,5 коэффициент 2,09. Также тут хорошо смотрится ставка в БК «Фонбет»: забьет только ЦСКА за 2,25.