Франция близка к вылету, классика Италия — Англия и другие афиши Лиги наций

Футбол Лига наций А 2022/2023 22.09.2022, 21:45 Польша - Нидерланды -

Прогноз: Нидерланды не проиграют и обе забьют за 2.10.

Расклад в группе 4 достаточно прост. За выход в финал Лиги наций борются только Нидерланды (10 очков) и Бельгии (7), и по личным встречам преимущество у голландцев (победа 4:1). То есть «оранжевым» нужно взять три очка с Польшей и не проиграть с разницей в три мяча дома бельгийцам. В летних матчах подопечным ван Гала везло. Уэльсу они дважды забили победный гол в уже добавленное время. А с Польшей дома отыгрались с 0:2. Поляки на первое место уже не претендуют, их задача — сохранить место в дивизионе А и наработать тактику к чемпионату мира. В этот раз с голландцами сыграет Левандовски, и Роберт сейчас в отличной форме. У Нидерландов много сил накопил на скамейке запасных его одноклубник Депай — ждем здесь обмена голами, даже если суперзрелищного футбола не будет.

Футбол Лига наций А 2022/2023 22.09.2022, 21:45 Бельгия - Уэльс -

Прогноз: победа Бельгии с форой −1,5 за 2.03.

Бельгийцы много критиковали летние матчи Лиги наций, лидерам сборной не хотелось в них играть после тяжелого клубного сезона. Теперь таких отговорок нет, а шанс занять первое место еще есть. Для этого как минимум надо обыгрывать аутсайдера группы. Главная звезда Уэльса Бэйл, скорее всего, не выйдет в этой встрече. После перелета из США ему дадут отдохнуть. Не будет и Рэмзи. А вот у бельгийцев кроме Лукаку все в сборе: и-де Брейне, и Эден Азар, и Куртуа… Первый матч завершился вничью 1:1, на своем поле подопечные Мартинеса должны уверенно побеждать. Это опытная команда, где звезд не нужно дополнительно мотивировать. Так что выбираем победу Бельгии с разницей минимум в два мяча.

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл | Источник: AFP 2022

Футбол Лига наций А 2022/2023 22.09.2022, 21:45 Франция - Австрия -

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.11.

Нелучшее время для лидеров сборной Франции, с ними то и дело происходят какие-то скандалы. У Мбаппе конфликт с Неймаром в «ПСЖ», а тут еще Погба вроде пытался наложить на него проклятие. Гризманна стабильно выпускают только после 60-й минуты в «Атлетико», чтобы не платить за него деньги «Барселоне». Бензема, как известно, травмирован — как и Канте и еще 10 (!) игроков. Ни одной победы в 4 июньских матчах привели команду Дешама на последнее место в группе 1. Так и вовсе можно вылететь в дивизион B! Австрийцы разгромили Хорватию в первом матче при Рангнике и сыграли вничью с французами, а вот датчанам дважды уступили. Исход встречи тут может быть любой, а вот голов, видимо, много ждать не стоит.

Футбол Лига наций А 2022/2023 23.09.2022, 21:45 Германия - Венгрия -

Прогноз: победа Германии и тотал меньше 3,5 за 2.05.

И все же больше всего шансов занять первое место в группе 3 не у Англии с Италией, а у Германии. В случае успеха в домашней встрече с венграми, команда Флика выходит в лидеры, и всё будет в их руках в последнем туре. Пока, правда, немцы отстают от Венгрии на одно очко. Первая игра между ними завершилась со счетом 1:1. Венгры в своем стиле действовали вторым номером, а Германия все никак не могла вскрыть оборону соперника. Впрочем, как это делается, команда Флика показала в матче с Италией 5:2, так что венгров ждет непростой экзамен. Но команда Росси уже может записать себе эту Лигу наций в актив, лидировать в группе смерти после 4 туров — уже достижение. Без Нойера и Горетцки (ковид) будет не так просто, но три очка Германия обязана брать.

Футболисты сборных Англии и Италии во время серии пенальти в финале Евро–2020 | Источник: AFP 2022

Футбол Лига наций А 2022/2023 23.09.2022, 21:45 Италия - Англия -

Прогноз: победа Италии за 2.80.

Еще одна встреча финалистов Евро-2020. Матч в Англии завершился нулевой ничьей, хотя голевые моменты и у тех, и у тех были шикарные. Команде Саутгейта первое место в группе не светит: после 4 матчей у нее лишь два очка. Главный шок — два поражения от Венгрии, особенно домашнее со счетом 0:4. Если раньше скучный стиль Саутгейта давал результат, то теперь нет ни игры, ни результата. Отсюда и критика в адрес главного тренера. У Италии шансы на выход в полуфинал ЛН еще есть, хотя от команды Манчини этого особо и не ждали. Итальянцы после Евро-2020 перестраиваются, им не нужно готовиться к ЧМ в Катаре. Зато еще могут зажечь в Лиге наций, поэтому ставим здесь на более мотивированную команду.

Футбол Лига наций А 2022/2023 24.09.2022, 21:45 Чехия - Португалия -

Прогноз: тотал меньше 1,5 за 3.00.

Португалия (7 очков) лидировала в группе 2 перед 4-м туром, и там она неожиданно уступила Швейцарии 0:1. Теперь все решится в очной встрече с Испанией (8 очков) 27 сентября. Тут же можно попробовать победить «малой кровью», дав передышку возрастным лидерам. Хотя Роналду так мало играет в «Манчестер Юнайтед», что вряд ли нуждается в отдыхе. Правда, Чехия — непростой соперник, на своем поле она, например, не проиграла Испании (2:2) и победила ту же Швейцарию (2:1). Тут на острие атаки выходит знакомый нам по «Локо» Кухта, однако он нестабилен. У португальского тренера Сантуша большой выбор в полузащите и атаке, обычно он предпочитает менее рискованные варианты. Здесь ситуация тоже не вынуждает играть на победу, поэтому предложим ставку с минимумом голов.

Андрей Санталов