Первый матч сборной России в 2022 году: на что ставить

Футбол Товарищеские матчи 2022 24.09.2022, 17:00 Киргизия - Россия -

24 сентября сборная России проведет первый матч в этом году. Валерий Карпин вызвал в расположение команды полевых игроков не старше 30 лет, поэтому приехало много дебютантов. В этот раз в сборной не будет «легионеров» Головина и Миранчука, также из-за травм не сыграют Захарян, Дивеев и Кривцов. Матч важен для Карпина, нужно показать, что сборная снова в строю, что она вообще есть. Кроме того, это хороший шанс проверить молодых футболистов, ответственности за результат нет, можно сыграть раскрепощенно. Тренер уже заявил, что игра будет важнее результата, хотя и победить тоже хочется. Особый настрой будет, например, и у Соболева: форвард «Спартака» впервые в сборной при Карпине.

О Киргизии не так много информации. Сборная на 95-м месте в рейтинге ФИФА, в отборе на ЧМ далеко не проходит, но уже дважды вышла на Кубок Азии. В 2019-м киргизы даже вышли там в плей-офф, где уступили ОАЭ. Тренирует команду российский тренер Александр Крестинин, самый заметный игрок — защитник «Енисея» Валерий Кичин. В 2022-м у Киргизии две победы над Сингапуром и Мьянмой, два поражения от Узбекистана и Таджикистана и одна ничья. Стиль и тактику киргизской сборной Карпин с российскими футболистами особо детально не разбирал, больше будет игра от себя, своих возможностей.

Матч пройдет в Бишкеке на 18-тысячном стадионе, аншлаг гарантирован. Настрой у хозяев поля будет соответствующий, так что простой игра для России не будет, несмотря на разницу в классе. Карпин уже сообщил, что все футболисты проведут на поле по тайму, о сыгранности в таких условиях нет и речи. Отсюда два варианта для ставок. Первый — Россия победит и тотал меньше 3,5 за 2,11 в «Лиге Ставок». Голов тут вряд ли будет много, дома Киргизия даже против сильных сборных много не пропускает. Второй — обе забьют за 1,97 в БК BetBoom. На энтузиазме хозяева вполне могут отличиться.