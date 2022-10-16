Артета уступит первое место «Манчестер Сити»: прогноз на матч «Лидс» — «Арсенал»

Футбол Англия 2022/2023 Тур 11, 16.10.2022, 16:00 Лидс - Арсенал -

«Арсенал» продолжает лидировать в Англии с 1-го тура, 8 побед в 9 матчах — волшебный старт для команды Артеты. Все чаще эксперты задаются вопросом, смогут ли «канониры» всерьез навязать борьбу «Манчестер Сити», который пока отстает на одно очко. Все-таки глубины состава у «Арсенала» нет, а без этого в чемпионской гонке не продержаться. Лондонцы только что слетали в Норвегию, где на искусственном поле обыграли «Будё-Глимт» 1:0. Артета даже здесь выпустил Эдегора, Саку, защитника Уайта — теперь вопрос, готовы ли они выйти в матче АПЛ с первых минут? Мартинелли и Жезус наводят ужас на защитников в Англии, но для успешной игры им нужен Сака в тройке нападения.

«Лидс» не блещет в этом сезоне, но все же дома команда играет успешнее, чем на выезде: 2 победы и 2 ничьи в 4 матчах. В августе команда Марша даже разгромила при своих болельщиках «Челси» 3:0. С тех пор, правда, «Лидс» уже 5 туров не выигрывает. Неделю назад команда Марша уступила «Кристал Пэлас» 1:2, хоть и забила первой. «Лидс» может доставить проблемы «Арсеналу», но не за счет прессинга, у гостей хватает техничных игроков. А за счет игры на контратаках, тут как раз пригодится отдохнувший вингер Синистерра. Есть и цепкий полузащитник Адамс который может прикрыть Эдегора.

«Арсенал» сделал фантастический рывок в АПЛ, гораздо выше своих ожиданий. Команда играет в двух турнирах и усталость (в том числе от перелетов) должна уже сказываться. Многие тут ждут еще одну победу «канониров», однако они вполне могут и потерять очки. «Фонбет» дает коэффициент 2,40 на то, что «Лидс» не проиграет. А дома команда Марша как раз еще никому не проигрывала. Также хорошо смотрится и более популярная ставка — обе забьют. В БК BetBoom ее можно взять за 1,74. В защите обе команды неидеальны, и у их вратарей много работы.