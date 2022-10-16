Артета уступит первое место «Манчестер Сити»: прогноз на матч «Лидс» — «Арсенал»

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Уфа
Родина
01
Футбол. Зарубежный
13:30
Интер
Салернитана
Футбол. Зарубежный
14:00
Тулуза
Анже
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Сочи
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Арсенал
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Акрон
Футбол. Зарубежный
16:00
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Осер
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Аяччо
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Кремонезе
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Зенит
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Шинник
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Северсталь
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Балтика
Футбол. Зарубежный
18:05
Монако
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
18:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Болонья
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
Спартак
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Вегас
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Калгари
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
Чикаго
25
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Альмерия
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Нэшвилл
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Лос-Анджелес
67
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Коламбус
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Анахайм
71
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Аризона
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Детройт
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Оттава
32
Хоккей. НХЛ
15.10
Филадельфия
Ванкувер
32
Все события
Фоторепортажи
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
21ЦСКА и «Динамо» поделили очки в дерби
10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Артета уступит первое место «Манчестер Сити»: прогноз на матч «Лидс» — «Арсенал»

Разбираем игру АПЛ.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: Reuters
Футбол

Англия 2022/2023
Тур 11, 16.10.2022, 16:00

Лидс-Арсенал-

«Арсенал» продолжает лидировать в Англии с 1-го тура, 8 побед в 9 матчах — волшебный старт для команды Артеты. Все чаще эксперты задаются вопросом, смогут ли «канониры» всерьез навязать борьбу «Манчестер Сити», который пока отстает на одно очко. Все-таки глубины состава у «Арсенала» нет, а без этого в чемпионской гонке не продержаться. Лондонцы только что слетали в Норвегию, где на искусственном поле обыграли «Будё-Глимт» 1:0. Артета даже здесь выпустил Эдегора, Саку, защитника Уайта — теперь вопрос, готовы ли они выйти в матче АПЛ с первых минут? Мартинелли и Жезус наводят ужас на защитников в Англии, но для успешной игры им нужен Сака в тройке нападения.

«Лидс» не блещет в этом сезоне, но все же дома команда играет успешнее, чем на выезде: 2 победы и 2 ничьи в 4 матчах. В августе команда Марша даже разгромила при своих болельщиках «Челси» 3:0. С тех пор, правда, «Лидс» уже 5 туров не выигрывает. Неделю назад команда Марша уступила «Кристал Пэлас» 1:2, хоть и забила первой. «Лидс» может доставить проблемы «Арсеналу», но не за счет прессинга, у гостей хватает техничных игроков. А за счет игры на контратаках, тут как раз пригодится отдохнувший вингер Синистерра. Есть и цепкий полузащитник Адамс который может прикрыть Эдегора.

«Арсенал» сделал фантастический рывок в АПЛ, гораздо выше своих ожиданий. Команда играет в двух турнирах и усталость (в том числе от перелетов) должна уже сказываться. Многие тут ждут еще одну победу «канониров», однако они вполне могут и потерять очки. «Фонбет» дает коэффициент 2,40 на то, что «Лидс» не проиграет. А дома команда Марша как раз еще никому не проигрывала. Также хорошо смотрится и более популярная ставка — обе забьют. В БК BetBoom ее можно взять за 1,74. В защите обе команды неидеальны, и у их вратарей много работы.

Андрей Санталов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь