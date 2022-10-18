Поражение Карпина и голы от обеих команд: прогноз на матч «Динамо» — «Ростов»

«Динамо» при Йокановиче играет гораздо хуже, чем в прошлом сезоне при Шварце, но периодически дает своим болельщикам поводы для радости. В субботу бело-голубые одолели «Оренбург» 3:2, москвичам при этом пришлось отыгрываться во втором тайме. Можно сказать «Динамо» повезло, по качеству игры оно было хуже не самого сильного соперника. Бело-голубые позволяли часто бить из своей штрафной. Еще одна беда «Динамо» — футболисты плохо обороняются при стандартах соперника. Так они пропустили и с ЦСКА, и с «Оренбургом». Хотя и сами тоже иногда забивают с угловых.

«Ростов» в этом туре проиграл «Уралу» (1:2) — команде Карпина тяжело играть первым номером и взламывать позиционную оборону соперников. Единственный гол у дончан забил Тугарев с 11-метрового. Интересно, что «Ростов» — лидер РПЛ по пенальти (10), еще два пенальти было в Кубке России. Также южане рассчитывают на подачи и удары Уткина со стандартов и замыкание Комличенко. В Кубке России «Ростов» выиграл два домашних матча у «Динамо» и «Оренбурга» и уступил в гостях «Ахмату». На выезде команде Карпина играть сложнее из-за проблем с логистикой, на дорогу уходит много времени.

У «Динамо» пока 4 очка и лишь третье место в группе, а задача стоит — дойти до финала Кубка. Бело-голубые давали поиграть молодежи в первых матчах, как и многие другие команды РПЛ, но тут состав может быть посерьезнее. Домашний матч, надо брать три очка… Динамовцы не впечатляют в качестве фаворитов, но и «Ростов» со старта сезона играет выше своих возможностей. Так что нынешний спад (3 поражения в последних 4 матчах) закономерен. «Лига Ставок» дает на победу «Динамо» в основное время коэффициент 2,05. Также в последних турах у этих команд часто заходит ставка обе забьют — можно поставить на это событие в «Фонбете» за 1,72.