Гости победят даже без Холанда: прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити»

Футбол Англия 2022/2023 Тур 14, 29.10.2022, 14:30 Лестер - Манчестер Сити -

Для «Манчестер Сити» настал сложный период. Из последних 4 матчей «горожане» выиграли только один. В ЛЧ команда Гвардиолы разошлась миром с «Боруссией» Дортмунд. Там пришлось заменить Холанда из-за усталости, а Марез снова не забил пенальти. В АПЛ «Ман Сити» идет на втором месте, отставая от «Арсенала» на два очка. Если норвежский бомбардир сегодня не выйдет на поле, то его заменит Альварес. У аргентинца пока всего два гола, но с такими распасовщиками, как-де Брёйне и Силва, хорошая статистика — вопрос времени. Бельгиец, кстати, уже вырвался в лидеры лиги по голевым передачам (9), хотя Гвардиола уверяет, что тот не на пике формы.

«Лестер» еще недавно был на последнем месте в АПЛ, но после двух побед поднялся из зоны вылета. Тренеру Роджерсу доверяют и не стали увольнять за плохой старт. Однако радоваться пока рано. Победы над «Лидсом» (2:0) и «Вулверхэмптоном» (4:0) — это победы над кризисными командами. К тому же с «Лидсом» еще и откровенно повезло. Для аутсайдера «Лестер» много забивает, но еще больше пропускает — сказывается уход Шмейхеля и травмы защитников Сеюнджю, Эванса, Перрейры, Ндиди… Варди недавно наконец забил первый гол в сезоне, но лидеры команды сейчас — Мэддисон и Барнс.

В последнее время «Лестер» провел несколько матчей на ноль, однако это не значит, что их дела в обороне резко улучшились. Скорее, это связано с не самой сильной игрой соперников в атаке. Сегодня устоять против «Сити» будет практически невозможно. БК 1Х Ставка дает на победу «Манчестер Сити» с форой −1,5 коэффициент 1,95. Также можно рассмотреть вариант «обе забьют» — Мэддисон и Барнс у «Лестера» сейчас в хорошей форме. В «Фонбете» на обе забьют можно поставить за 1,8.