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10:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Чалов, Медина и Карраскаль добудут три очка: прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН»

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 16, 5.11.2022, 19:00

ЦСКА-Нижний Новгород-

В прошлом туре ЦСКА взял верх над «Локомотивом» (1:0) и наконец прервал серию из 4 матчей без побед. Октябрьский кризис совпал со спадом у южноамериканцев, Карраскаль и Медина перестали забивать и отдавать передачи, как на старте сезона. Но, похоже, все это позади, именно этот дуэт организовал победный гол в ворота «Локо». Плюс в хорошей форме Чалов, у Федора в первом круге 10 мячей. И все же, будь реализация моментов у армейцев получше, статистика у атакующей тройки была бы еще круче. И отставание от «Зенита» было бы не 10 очков.

«Пари НН» уже почти месяц живет с новостями об уходе тренера Галактионова в «Локомотив». Официально трансфер еще не случился, но на результаты это уже повлияло. В последних 6 турах у нижегородцев 5 поражений и ничья. Единственный позитив — победа в Кубке России над «Краснодаром». Игроки «Пари НН» действуют на поле довольно пассивно, без прежней агрессии. Команда стала очень мало забивать. Сказывается и то, что выбыло несколько важных футболистов. Запаса по очкам еще хватает, чтобы держаться вне зоны вылета, но в дальнейшем «Пари НН» ждет борьба за выживание.

В этой встрече ЦСКА придется владеть мячом больше, чем им нравится, но и при таком сценарии их шансы победить весьма хороши. Нижний Новгород сейчас на перепутье, тут ждут нового тренера, красно-синие обязаны этим воспользоваться. Тем более подопечные Федотова не должны расслабиться. ведь они помнят, как в первом круге упустили победу со счета 2:0. В «Фонбете» на успех ЦСКА с форой −1,5 можно поставить за 2,0. Также тут хорошо смотрится индивидуальный тотал армейцев больше 2 — «Лига Ставок» дает на это коэффициент 1,85.

Андрей Санталов

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