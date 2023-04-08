Три очка для фаворита: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» вернулся в топ-4 после победы над «Брентфордом» 1:0. Важные три очка для «дьяволов», ведь до этого они не побеждали и не забивали три тура. Сказывались и усталость после очень плотного календаря, и отсутствие Каземиро, получившего бан на 4 матча. Рэшфорд брал небольшую паузу, но с «Брентфордом» забил уже 28-й гол в сезоне (16 мячей в 2023-м!). У «МЮ» есть проблемы в обороне при подачах с угловых и штрафных. Все-таки Мартинесу как защитнику не хватает в таких ситуациях роста. В полузащите с Мактомини и Забитцером тоже не все гладко, но теперь вернулся Эриксен, так что выходить из обороны в атаку станет проще.

«Эвертон» дважды спасся в последних двух турах. С «Челси» Симмс сравнял счет на 89-й минуте, с «Тоттенхэмом» Кин — на 90-й. Всё это говорит о характере команды при Дайче, раньше «ирискам» не хватало такой неуступчивости. С топ-командами тактика «Эвертона» проста. Это игра вторым номером с надеждой забить на контратаках или со стандарта. Тут много габаритных футболистов, это может стать преимуществом в игре с «Ман Юнайтед». Когда терять нечего, «Эвертон» может устроить навал, и это тоже иногда срабатывает. Но сегодня против команды выездная статистика: в гостях «ириски» выиграли всего один матч из 14.

С другой стороны, «Эвертон» забивал в каждом из последних 9 матчей против «Юнайтед». Турнирная ситуация такая, что все равно надо искать счастье у чужих ворот. Тем более, манчестерцы сейчас не в топовой форме. И все же на своем поле «МЮ» набирает много очков и не проигрывает уже 23 матча во всех турнирах. А «Эвертону», надо признать, многовато везет в последнее время. В «Марафоне» на победу «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 3,5 можно поставить за 2,22. Еще один вариант — обе команды забьют за 1,94 в БК «Мелбет».