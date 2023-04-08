Сложный тест для Лэмпарда: прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Челси»

«Челси» продолжает удивлять. После увольнения Поттера клуб пригласил легенду «синих» Лэмпарда поработать до конца сезона. У Фрэнка неплохо получалось работать с молодым составом в первый заход в «Челси», но потом у него карьера не заладилась. В команде сейчас нелучшая атмосфера, слишком много игроков, им даже тренироваться сложно всем вместе, не говоря уже о матчах. Лэмпарду надо определиться с основой, с тактикой, а ведь совсем скоро еще встреча с «Реалом» в Лиге чемпионов. Главная проблема «Челси» — плохая реализация, моменты создавались и при Поттере, но вот завершать их было некому. Возможно, Лэмпард реанимирует Обамеянга.

«Вулверхэмптон» значительно улучшил результаты при Лопетеги. Команда ушла из зоны вылета, но недалеко, так что борьба продолжается. В январе «волки» потратили 75 млн фунтов, взяв Сарабию, Доусона, Лемина и Кунью. Однако с голами по-прежнему есть проблемы, у лучшего бомбардира команды Поденсе всего 6 голов. Португалец спас «Вулверхэмптон» в прошлом туре, забив «Ноттингему» при 0:1 на 83-й минуте. Затем он, правда, чуть не удалился за плевок в сторону соперника. Сегодня не сыграет капитан «волков» Невеш (5 голов в АПЛ) из-за перебора карточек.

Исход тут сложно предсказать, «Челси» плох на выезде в этом сезоне. Приход Лэмпарда обеспечит эмоциональную встряску для футболистов, но хватит ли этого для победы? Учитывая низкую результативность обеих команд, тут напрашивается ставка тотал меньше 2,5 за 1,69. Можно также попробовать вариант «обе забьют — нет» за 1,76 в «Лиге Ставок».