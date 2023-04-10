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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Личка переиграет Карпина: прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов»

На победу хозяев дают хороший коэффициент.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» готов продлить свою без проигрышную серию. За победами над «Сочи» (4:0) и «Спартаком» (2:0) последовала ничья с «Крыльями Советов» в Самаре (1:1). Команда Лички давно выбыл из Кубка России, так что спокойно готовится к матчам в недельном цикле. А на своем поле, на искусственном газоне, оренбуржцы вообще неудержимы, тут они взяли 25 очков из 30 возможных. Уход главного бомбардира Сычевого не сказался на результативности. Начал забивать Воробьев, хорош в атаке Мансилья, распасовщик Вера тоже в порядке. Важно и то, что команда определилась с вратарем. Личка в этом году сделал ставку на Сысуева, и тот часто выручает «Оренбург».

У «Ростова» была своя серия — из 4 побед, но там, скорее, повезло с соперниками («Пари НН», «Химки» и «Торпедо»). Команда Карпина могла пройти дальше в Кубке России, но в четверг по пенальти уступила «Краснодару». Хотя по игре смотрелась гораздо лучше. Теперь всё внимание будет уделено РПЛ, тут дончанам надо удержать второе место. Пока помогают пенальти практически в каждом туре, но рано или поздно судьи перестанут свистеть неочевидные фолы на Комличенко. В позиционных атаках у «Ростова» по-прежнему мало что получается с игры. Голы приходят после дальних ударов или стандартов. Сегодня придется еще играть без капитана команды Глебова, плюс на восстановление было мало времени.

По коэффициентам небольшим фаворитом считается «Оренбург», и с этим можно согласиться, дома он может обыграть любую команду. Тем более, если речь о «Ростове», который потратил много сил и эмоций в Краснодаре и который уже перебрал очков в этом сезоне. В «Фонбете» на победу «Оренбурга» можно поставить за 2,15. Также можно взять индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 за 1,9 в «Бетсити».

Андрей Санталов

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