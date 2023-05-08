Дзюба продолжит забивать и побеждать: прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи»

«Локомотив» этой весной — один из лидеров РПЛ по набранным очкам. Команда Галактионова проиграла только «Зениту». Ставка на Дзюбу сработала, у Артема уже 8 мячей, и он стал лучшим бомбардиром команды, хотя провел за нее всего 8 матчей. Два гола Дзюба забил в прошлом туре с «Химками». По игре «Локо» многое позволял сопернику, только Лантратов спас «железнодорожников» от больших проблем. В итоге же сказалось мастерство атакующих игроков, победа получилась разгромной — 5:1. В позиционных атаках у «Локомотива» пока не всё получается, зато в быстрые отрывы футболисты хорошо убегают.

«Сочи» в прошлом туре легко победил «Торпедо». Соперник не играл плотно в обороне, так что группа атаки с Нобоа и Юсуповым легко вскрывала ее проникающими передачами. Сочинцы забили три гола, а могли еще больше. Но этот матч не показателен. С более серьезными соперниками у «Сочи» были проблемы: 0:2 с «Краснодаром» и 0:1 с «Ахматом». Пока непонятно, кто будет основным бомбардиром. В старте теперь выходит Джорджевич, но ему, как и Мелкадзе, не хватает стабильности. Хохлов хочет вернуться к комбинационному футболу, но атаки кто-то должен завершать, возрастные Нобоа и Жоаозиньо явно не будут это делать в каждом матче.

Задача уйти подальше от зоны стыковых матчах для «Локомотива» решена, так что турнирной мотивации у команды Галактионова нет. Но нет ее и у «Сочи», клуб идет на 9-м месте, «Локо» — на 10-м с отставанием в два очка. При этом у Дзюбы своя мотивация — забить как можно больше после возвращения в РПЛ, своим настроем он заряжает и остальных игроков. В «Марафоне» поставить на победу «Локомотива» можно за 1,88. Голов же сегодня вряд ли будет много, в обороне «Сочи» сыграет покрепче «Химок». «Бетсити» на тотал меньше 2,5 дает коэффициент 2,28. Гол Дзюбы, кстати, оценивается в 3,20 — тоже заманчивый вариант.